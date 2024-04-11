Как будет выглядеть вторая очередь лагеря «Бригантина „Белогорье“» в Крыму?

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Управление капитального строительства региона ищет специалистов, которые проведут проектные и изыскательские работы для строительства второго этапа санатория «Бригантина „Белогорье“» в Крыму.
Согласно документам, на территории лагеря построят четыре жилых здания на 530 человек в смену. Количество детей, проживающих в одном здании, составит 125 человек. Комнаты на три-четыре человека будут оборудованы всеми удобствами — душ и санузел.
Также на территории появится корпус для маломобильных детей. В нём расположат 30 комнат для детей и сопровождающих.
Кроме того, в санатории планируют построить ФОК с теннисным кортом, гостиницу на 110 мест, интерактивный центр, комплекс мастерских на шесть профессий: кузнечная, столярная, гончарная, ткацкая и другие мастерские.
Проект благоустройства подрядчик должен связать с уже существующим благоустройством лагеря. На территории санатория необходимо предусмотреть функциональные зоны: площадь с амфитеатром на 800 мест и теневым навесом, на площади разместят контактный фонтан, арт-объекты.
Отметим, что начальная цена контракта составляет 119 млн 285 тыс. 796 рублей. Подрядчика определят 6 мая. Работы он должен провести до 20 декабря 2024 года.
Напомним, что о строительстве второй очереди санатория сообщил губернатор Вячеслав Гладков в февраля этого года. Начать строительство объекта планируется в следующем году.
Подробнее познакомиться с концепцией строительства лагеря можно на фото.