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Бригантина «Белогорье»

Как будет выглядеть вторая очередь лагеря «Бригантина „Белогорье“» в Крыму?

11 апреля 2024, 10:41
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Бригантина «Белогорье»

Проект второго этапа лагеря «Бригантина „Белогорье“» обойдётся в 120 млн

На госзакупках появился лот на выполнение проектных и изыскательских работ. На территории санатория появятся четыре новых корпуса, теннисный корт и ФОК.

Управление капитального строительства региона ищет специалистов, которые проведут проектные и изыскательские работы для строительства второго этапа санатория «Бригантина „Белогорье“» в Крыму.

Согласно документам, на территории лагеря построят четыре жилых здания на 530 человек в смену. Количество детей, проживающих в одном здании, составит 125 человек. Комнаты на три-четыре человека будут оборудованы всеми удобствами — душ и санузел.

Также на территории появится корпус для маломобильных детей. В нём расположат 30 комнат для детей и сопровождающих.

Кроме того, в санатории планируют построить ФОК с теннисным кортом, гостиницу на 110 мест, интерактивный центр, комплекс мастерских на шесть профессий: кузнечная, столярная, гончарная, ткацкая и другие мастерские.

Проект благоустройства подрядчик должен связать с уже существующим благоустройством лагеря. На территории санатория необходимо предусмотреть функциональные зоны: площадь с амфитеатром на 800 мест и теневым навесом, на площади разместят контактный фонтан, арт-объекты.

Отметим, что начальная цена контракта составляет 119 млн 285 тыс. 796 рублей. Подрядчика определят 6 мая. Работы он должен провести до 20 декабря 2024 года.

Напомним, что о строительстве второй очереди санатория сообщил губернатор Вячеслав Гладков в февраля этого года. Начать строительство объекта планируется в следующем году.

Подробнее познакомиться с концепцией строительства лагеря можно на фото.

Концепцией строительства лагеряКонцепцией строительства лагеря
Концепцией строительства лагеряКонцепцией строительства лагеря
Концепцией строительства лагеряКонцепцией строительства лагеря
Концепцией строительства лагеряКонцепцией строительства лагеря
Концепцией строительства лагеряКонцепцией строительства лагеря
Концепцией строительства лагеряКонцепцией строительства лагеря
Концепцией строительства лагеря
Фото: Госзакупки
Гладков сообщил о строительстве второй очереди лагеря «Бригантина „Белогорье“»
Узнать подробнее
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#Общество#Белгородская область#Крым#Госзакупки#Новости Белгорода#Лагерь#Санаторий#Белгород#Алина Харина#Бригантина Белогорья
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