Определение поставщика на вторую очередь лагеря «Бригантина „Белогорье“» отменили

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
Управление капитального строительства региона отменило определение поставщика по строительству второго этапа санатория «Бригантина „Белогорье“» в Крыму. Обновлённая информация появилась на госзакупках накануне. В чём причина такого решения, пока неизвестно.
Напомним, что исполнителя контракта должны были выбрать 6 мая. От подрядчика требовалось провести проектные и изыскательные работы. Начальная цена контракта составляла 120 млн рублей.
Планировалось возвести на территории лагеря новые корпуса, ФОК, гостиницу, комплекс мастерских.