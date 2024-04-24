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Бригантина «Белогорье»

Определение поставщика на вторую очередь лагеря «Бригантина „Белогорье“» отменили

24 апреля 2024, 07:40
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Бригантина «Белогорье»
В чём причина такого решения, не сообщается. Власти планировали найти специалистов, которые должны были провести проектные и изыскательные работы для строительства второго этапа санатория. Изменения внесли на сайте госзакупок.

Управление капитального строительства региона отменило определение поставщика по строительству второго этапа санатория «Бригантина „Белогорье“» в Крыму. Обновлённая информация появилась на госзакупках накануне. В чём причина такого решения, пока неизвестно.

Напомним, что исполнителя контракта должны были выбрать 6 мая. От подрядчика требовалось провести проектные и изыскательные работы. Начальная цена контракта составляла 120 млн рублей.

Планировалось возвести на территории лагеря новые корпуса, ФОК, гостиницу, комплекс мастерских.

Как будет выглядеть вторая очередь лагеря «Бригантина „Белогорье“» в Крыму?
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Крым#Госзакупки#Новости Белгорода#Закупки#Белгород#Бригантина Белогорье
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