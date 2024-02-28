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«Бригантина „Белогорье“»

Гладков сообщил о строительстве второй очереди лагеря «Бригантина „Белогорье“»

28 февраля 2024, 17:02
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
«Бригантина „Белогорье“»
Концепцию санатория уже утвердили, сейчас идёт проектирование, строительство начнут в 2025 году. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков во время прямой линии 28 февраля.

К губернатору во время эфира обратились дети из Валуйского горокруга, которые сейчас отдыхают в лагере «Бригантина „Белогорье“» в Крыму. Ребята поинтересовались у главы региона, планируется ли увеличить охват отдыхающих белгородцев в санатории.

Вячеслав Гладков ответил, что в настоящий момент разрабатывается план по реализации второй очереди санатория. В распоряжении региона находится более 10 гектаров свободной площади возле санатория. Концепцию строительства уже одобрили на заседании архитектурного-градостроительного совета, сейчас идёт проектирование. Начать строительство объекта планируется в следующем году.

Также юные белгородцы спросили у губернатора, когда планируется отметить день рождения санатория.

Хорошее предложение по поводу дня рождения. У нас есть три даты — когда передали санаторий нам в собственность, дата завершения ремонта и дата заезда. Думаю, что дата заезда подойдёт — 5 июня.
Вячеслав Гладков
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#Общество#Белгородская область#Крым#Санаторий#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Бригантина#Бригантина Белогорья#Хорошие новости
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