Гладков сообщил о строительстве второй очереди лагеря «Бригантина „Белогорье“»

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
К губернатору во время эфира обратились дети из Валуйского горокруга, которые сейчас отдыхают в лагере «Бригантина „Белогорье“» в Крыму. Ребята поинтересовались у главы региона, планируется ли увеличить охват отдыхающих белгородцев в санатории.
Вячеслав Гладков ответил, что в настоящий момент разрабатывается план по реализации второй очереди санатория. В распоряжении региона находится более 10 гектаров свободной площади возле санатория. Концепцию строительства уже одобрили на заседании архитектурного-градостроительного совета, сейчас идёт проектирование. Начать строительство объекта планируется в следующем году.
Также юные белгородцы спросили у губернатора, когда планируется отметить день рождения санатория.
Хорошее предложение по поводу дня рождения. У нас есть три даты — когда передали санаторий нам в собственность, дата завершения ремонта и дата заезда. Думаю, что дата заезда подойдёт — 5 июня.
Вячеслав Гладков