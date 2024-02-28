Гладков сообщил о строительстве второй очереди лагеря «Бригантина „Белогорье“»

К губернатору во время эфира обратились дети из Валуйского горокруга, которые сейчас отдыхают в лагере «Бригантина „Белогорье“» в Крыму. Ребята поинтересовались у главы региона, планируется ли увеличить охват отдыхающих белгородцев в санатории.