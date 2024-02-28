Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:45

Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

Восстановительные работы

Всё починят и на машине привезут: Гладков пообещал решить проблему шебекинца с жильём

28 февраля 2024, 16:45
Фото: 1MI
Восстановительные работы

Шебекинец попросил губернатора Белгородской области помочь в восстановлении дома

Николай Григорьевич из Шебекинского горокруга обратился на прямой линии к губернатору с просьбой помочь с восстановлением его дома, т. к. за восемь месяцев после обстрелов ВСУ восстановили только крышу. Гладков пообещал лично встретиться с белгородцем. На встречу белгородца доставит Владимир Жданов.

На прямой линии с губернатором Белгородской области с вопросом обратился житель Шебекинского горокруга. Николай Григорьевич рассказал, что его дом пострадал из-за обстрелов ВСУ. Восстанавливать его начали ещё восемь месяцев назад, однако, как он рассказал, за это время сделали только крышу. Белгородец попросил помочь Вячеслава Гладкова с этой проблемой.

Также Николай Григорьевич упомянул, что несколько раз обращался в местную администрацию, где его «внимательно слушали, но ничего не делали». Владимир Жданов, глава администрации ответил, что про дом не забыли. Кроме того, закрыли и тепловой контур. Чиновник пообещал решить вопрос до 20 марта.

Вячеслав Гладков заявил, что после окончания командировки лично займётся этим вопросом, а мэр Шебекинского горокруга «привезёт на машине» Николая Григорьевича на встречу.

Ранее на оперсовещании правительства города Белгород было объявлено, что теперь финансирование работ по восстановлению после обстрелов ВСУ будет осуществляться за счёт денег из бюджета области. Это решение приняли после того, как предприятия отказались продолжать оказывать помощь в этом вопросе. Однако выплаты по авто из бюджета обеспечить не смогут.

Читайте также:
Белгородской области выделят 4,2 млрд на восстановление бизнеса и домовВ мэрии назвали новое время восстановления энергоснабжения в БелгородеНазваны сроки завершения восстановления домов в Белгороде, пострадавших от обстрелов
#Город#Общество#Белгородская область#Мэр#Администрация#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов#Татьяна Лукащева#ВСУ#Шебекинский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
«Пугал Тебекиным»: что рассказал об экс-мэре Сергиенко его бывший лучший друг на суде
Сегодня, 12:27
Возможно ли школьникам из приграничья Белгородской области выйти на очное обучение?
Сегодня, 16:08
Встречаемся в «Кофе Вино»: как глава цемзавода в Белгороде давал взятку
Сегодня, 12:55
Самые «пожилые» районы Белгородской области
Сегодня, 12:07
Кто теперь будет отвечать в Белгороде за строительство и архитектуру?
Сегодня, 13:33