Всё починят и на машине привезут: Гладков пообещал решить проблему шебекинца с жильём

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
На прямой линии с губернатором Белгородской области с вопросом обратился житель Шебекинского горокруга. Николай Григорьевич рассказал, что его дом пострадал из-за обстрелов ВСУ. Восстанавливать его начали ещё восемь месяцев назад, однако, как он рассказал, за это время сделали только крышу. Белгородец попросил помочь Вячеслава Гладкова с этой проблемой.
Также Николай Григорьевич упомянул, что несколько раз обращался в местную администрацию, где его «внимательно слушали, но ничего не делали». Владимир Жданов, глава администрации ответил, что про дом не забыли. Кроме того, закрыли и тепловой контур. Чиновник пообещал решить вопрос до 20 марта.
Вячеслав Гладков заявил, что после окончания командировки лично займётся этим вопросом, а мэр Шебекинского горокруга «привезёт на машине» Николая Григорьевича на встречу.
Ранее на оперсовещании правительства города Белгород было объявлено, что теперь финансирование работ по восстановлению после обстрелов ВСУ будет осуществляться за счёт денег из бюджета области. Это решение приняли после того, как предприятия отказались продолжать оказывать помощь в этом вопросе. Однако выплаты по авто из бюджета обеспечить не смогут.