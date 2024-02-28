Всё починят и на машине привезут: Гладков пообещал решить проблему шебекинца с жильём

Ранее на оперсовещании правительства города Белгород было объявлено, что теперь финансирование работ по восстановлению после обстрелов ВСУ будет осуществляться за счёт денег из бюджета области. Это решение приняли после того, как предприятия отказались продолжать оказывать помощь в этом вопросе. Однако выплаты по авто из бюджета обеспечить не смогут.