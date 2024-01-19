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Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Отключение света

В мэрии назвали новое время восстановления энергоснабжения в Белгороде

19 января 2024, 09:10
Фото: 1MI
Отключение света
Ремонтные работы обещают завершить до 13:00. Энергетики сообщают, что на 11:40 запитана уже большая часть потребителей.

Утром 19 января возникли перебои в электроснабжении из-за резкого потепления и дождя. Некоторые белгородцы остались без света.

В комментариях под постом губернатора белгородцы стали интересоваться, когда электроснабжение восстановят: «Мэрия города говорит, что где-то в 11 включат свет, энергосети говорят, что, предположительно, в 15 часов».

На вопрос ответила администрация. В мэрии сообщили, что ремонтные работы должны завершить до 13:00.

Также Бел.Ру в Белгородэнерго сообщили, что энергетики уже завершают работы по восстановлению электроснабжения. На 11:40 запитана большая часть потребителей. Без света пока остаются микрорайон Юго-Западный 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, а также улицы Везельская, Совхозная, Механизаторов, Победы, Гостёнская, частично Спортивная и Будённого.

Часть Белгорода осталась без света: что случилось и когда устранят перебои
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#Город#Отключение#Свет#Новости Белгорода#Электроснабжение#Белгород#Алина Харина
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