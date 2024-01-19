В мэрии назвали новое время восстановления энергоснабжения в Белгороде

Также Бел.Ру в Белгородэнерго сообщили, что энергетики уже завершают работы по восстановлению электроснабжения. На 11:40 запитана большая часть потребителей. Без света пока остаются микрорайон Юго-Западный 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, а также улицы Везельская, Совхозная, Механизаторов, Победы, Гостёнская, частично Спортивная и Будённого.