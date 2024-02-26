«Люди не заслуживают такого»: ремонт повреждённых домов начнут за счёт области

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
На оперсовещании правительства Белгородской области рассказали, что увеличатся сроки восстановления пострадавших жилищ и выплат за повреждения авто при обстрелах ВСУ.
Финансирование восстановительных работ теперь начнут проводить из бюджетных средств Белгородской области, т. к. возможность использования резервного внебюджетного фонда исчерпывает себя. Почему?
Как сообщили, не все крупные белгородские предприятия готовы и далее помогать области и белгородцам в восстановлении жилых помещений после обстрелов ВСУ. Губернатор отметил, что, вероятно, поездки в Арабские Эмираты, новые шубы жёнам и не только оказались их руководителям куда важнее.
Однако компенсацию по автомобилям выплачивать из бюджета не смогут:
«Форма компенсаций и восстановления транспорта, которой мы с вами придерживаемся, не предусмотрена действующим законодательством. Понимаем, что для людей это спасение. Поэтому 10 тысяч рублей за повреждения и 20 тысяч за полностью уничтоженный транспорт мы, по совести, дать людям не можем. Люди не заслуживают такого отношения. Хотя, как показывает практика, у белгородских предприятий другая оценка ценностей. Будем сотрудничать с предприятиями, у которых собственники более человечные», — поделился Вячеслав Гладков.
На совещании также рассказали, что защитные укрытия для родителей, ожидающих и провожающих школьников, установят на территории школ к 20 марта. Родители вынуждены ожидать своих детей на улице, при этом нет никаких укрытий.