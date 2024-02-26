«Люди не заслуживают такого»: ремонт повреждённых домов начнут за счёт области

«Форма компенсаций и восстановления транспорта, которой мы с вами придерживаемся, не предусмотрена действующим законодательством. П

онимаем, что для людей это спасение. Поэтому

10 тысяч рублей за повреждения и 20 тысяч за полностью уничтоженный транспорт мы, по совести, дать людям не можем. Л

юди не заслуживают такого отношения. Х

отя, как показывает практика, у белгородских предприятий другая оценка ценностей. Будем сотрудничать с предприятиями,

у которых собственники более человечные»,

— поделился Вячеслав Гладков.