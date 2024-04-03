Магнитная мешалка и водяная баня потребовались для санатория «Бригантина „Белогорье“»

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
УКС Белгородской области ищет подрядчика, который займётся доставкой, сборкой и расстановкой учебно-лабораторного оборудования для санатория «Бригантина „Белогорье“». Работы проведут в рамках капремонта.
Начальная цена контракта составляет 6 млн 35 тыс. 487 рублей. Подрядчика выберут 12 апреля.
Согласно документа, поставщик обязан будет доставить 27 единиц различного оборудования. Среди них — сосуд Дьюара, учебный лабораторный спектрофотометр, магнитная мешалка, баня водяная лабораторная, печь муфельная лабораторная и другое оборудование.
Доставить и расставить оборудование подрядчик должен в течение 90 дней с даты заключения контракта.
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