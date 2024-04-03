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Бригантина «Белогорье»

Магнитная мешалка и водяная баня потребовались для санатория «Бригантина „Белогорье“»

3 апреля 2024, 08:12
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Бригантина «Белогорье»

Для санатория «Бригантина „Белогорья“» закупят учебное оборудование на 6 млн

Документы появились на госзакупках. Заказчиком работ является управление капстроительства Белгородской области.

УКС Белгородской области ищет подрядчика, который займётся доставкой, сборкой и расстановкой учебно-лабораторного оборудования для санатория «Бригантина „Белогорье“». Работы проведут в рамках капремонта.

Начальная цена контракта составляет 6 млн 35 тыс. 487 рублей. Подрядчика выберут 12 апреля.

Согласно документа, поставщик обязан будет доставить 27 единиц различного оборудования. Среди них — сосуд Дьюара, учебный лабораторный спектрофотометр, магнитная мешалка, баня водяная лабораторная, печь муфельная лабораторная и другое оборудование.

Доставить и расставить оборудование подрядчик должен в течение 90 дней с даты заключения контракта.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал о строительстве второй очереди лагеря. Концепцию уже утвердили, сейчас идёт проектирование.

Гладков сообщил о строительстве второй очереди лагеря «Бригантина „Белогорье“»
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#Общество#Белгородская область#Крым#Госзакупки#Лаборатория#Новости Белгорода#Санаторий#Белгород#Алина Харина#Бригантина Белогорья
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