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В Белгородской области защиту от дронов установят на 180 единицах сельхозтехники

Защита работает? 15 единиц сельхозтехники пострадали от обстрелов и дронов ВСУ

29 мая 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области защиту от дронов установят на 180 единицах сельхозтехники

Региональные власти дали рекомендации сельхозтоваропроизводителям в приграничье оснастить технику антидроновой защитой. Журналисты Бел.Ру выяснили, насколько она эффективна и сколько техники уже пострадало от обстрелов.

По официальной информации, в настоящее время большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые ведут деятельность в приграничных районах, установили физическую антидроновую защиту на технику. На сегодняшний день оснащено защитой 163 единицы (тракторы и опрыскиватели) из 180 единиц, планируемых к оснащению.

В правительстве отметили, что с начала года от атак дронов, а также от обстрелов со стороны ВСУ всего пострадало 15 единиц сельскохозяйственной техники. Это тракторы, опрыскиватели, зерноуборочный комбайн. При этом две единицы уже были оснащены защитой.

Власти отметили, что опыт использования антидроновой защиты показал, что она выполняет свою функцию, минимизируя последствия атак дронов. В правительстве добавили, что министерство сельского хозяйства и продовольствия зафиксировали прецеденты, когда антидроновая защита сохранила сотрудникам сельхозпредприятия здоровье и жизнь.

Что ответила РПЦ на упрёк белгородцам в недостатке молитв для защиты от обстрелов?
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Эксклюзив#Сельхозтехника#Тракторы#Белгород#ВСУ#Обстрелы#Дроны
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