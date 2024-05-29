Защита работает? 15 единиц сельхозтехники пострадали от обстрелов и дронов ВСУ

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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По официальной информации, в настоящее время большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые ведут деятельность в приграничных районах, установили физическую антидроновую защиту на технику. На сегодняшний день оснащено защитой 163 единицы (тракторы и опрыскиватели) из 180 единиц, планируемых к оснащению.
В правительстве отметили, что с начала года от атак дронов, а также от обстрелов со стороны ВСУ всего пострадало 15 единиц сельскохозяйственной техники. Это тракторы, опрыскиватели, зерноуборочный комбайн. При этом две единицы уже были оснащены защитой.
Власти отметили, что опыт использования антидроновой защиты показал, что она выполняет свою функцию, минимизируя последствия атак дронов. В правительстве добавили, что министерство сельского хозяйства и продовольствия зафиксировали прецеденты, когда антидроновая защита сохранила сотрудникам сельхозпредприятия здоровье и жизнь.