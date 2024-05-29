Защита работает? 15 единиц сельхозтехники пострадали от обстрелов и дронов ВСУ

В правительстве отметили, что с начала года от атак дронов, а также от обстрелов со стороны ВСУ всего пострадало 15 единиц сельскохозяйственной техники. Это тракторы, опрыскиватели, зерноуборочный комбайн. При этом две единицы уже были оснащены защитой.