«Не услышал молитвенного ажиотажа»: священник — о том, почему «бомбят Белгород»

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Протоиерей Андрей Ткачёв прокомментировал ежедневные обстрелы Белгородской области и рассказал, что, по его мнению, нужно делать, чтобы избежать непрерывных атак ВСУ. Он отметил, что «Белгород должен с утра до вечера молиться Иоасафу Белгородскому, чтобы тот защитил свой город».
То же самое должны делать и жители Крыма, только вместо Иоасафа молиться следует Луке Крымскому, чтобы он «с моря, суши и воздуха защищал свой город».
А когда бомбят Белгород, что-то я не услышал ажиотажа молитвенного вокруг Иоасафа, народ не знает его. Иоасаф Белгородский — это святой человек, который стоит вровень с тем же Николаем Чудотворцем. Это величайший человек. «Белгородчане» должны были бы давным-давно прозреть и постоянно совершать молебные пения, крестные ходы, псалтырные чтения и коленопреклонения, чтобы Господь помиловал Тёткино [посёлок в Курской области, — прим. ред.], Шебекино, Белгород и всё остальное. Хочешь помочь белгородцам? Возьми почитай Иоасафа.
Андрей Ткачёв