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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Протоиерей уверен, что для защиты от атак ВСУ белгородцы должны молиться Иоасафу

«Не услышал молитвенного ажиотажа»: священник — о том, почему «бомбят Белгород»

17 мая 2024, 14:23
Фото: 1MI

Протоиерей уверен, что для защиты от атак ВСУ белгородцы должны молиться Иоасафу

Своим прихожанам протоиерей Андрей Ткачёв рассказал, что должны делать жители Белгорода, чтобы защититься от обстрелов со стороны ВСУ. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсетях.

Протоиерей Андрей Ткачёв прокомментировал ежедневные обстрелы Белгородской области и рассказал, что, по его мнению, нужно делать, чтобы избежать непрерывных атак ВСУ. Он отметил, что «Белгород должен с утра до вечера молиться Иоасафу Белгородскому, чтобы тот защитил свой город».

То же самое должны делать и жители Крыма, только вместо Иоасафа молиться следует Луке Крымскому, чтобы он «с моря, суши и воздуха защищал свой город».

А когда бомбят Белгород, что-то я не услышал ажиотажа молитвенного вокруг Иоасафа, народ не знает его. Иоасаф Белгородский — это святой человек, который стоит вровень с тем же Николаем Чудотворцем. Это величайший человек. «Белгородчане» должны были бы давным-давно прозреть и постоянно совершать молебные пения, крестные ходы, псалтырные чтения и коленопреклонения, чтобы Господь помиловал Тёткино [посёлок в Курской области, — прим. ред.], Шебекино, Белгород и всё остальное. Хочешь помочь белгородцам? Возьми почитай Иоасафа.
Андрей Ткачёв
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