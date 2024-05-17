«Не услышал молитвенного ажиотажа»: священник — о том, почему «бомбят Белгород»

Протоиерей Андрей Ткачёв прокомментировал ежедневные обстрелы Белгородской области и рассказал, что, по его мнению, нужно делать, чтобы избежать непрерывных атак ВСУ. Он отметил, что «Белгород должен с утра до вечера молиться Иоасафу Белгородскому, чтобы тот защитил свой город».