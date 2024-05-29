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Published Сегодня, 11:48

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Updated Сегодня, 11:50

Власти рассказали о том, что построят на месте снесённого дома в Белгороде

Что появится в Белгороде на месте снесённой двухэтажки?

29 мая 2024, 11:48
Фото: «‎Открытый Белгород»

Власти рассказали о том, что построят на месте снесённого дома в Белгороде

На месте двухэтажки, которую снесли на Гражданском проспекте. Планируют построить офисно-гостиничный центр, об этом сообщает «‎Открытый Белгород».

На месте снесённого аварийного дома № 21 по Гражданскому проспекту планируется построить офисно-гостиничный центр. Сейчас нет информации о стоимости строительства нового центра. Но есть информация о том, что работы будет выполнять ООО «СЗ „Вегa“» в соответствии с договором о развитии застроенной территории площадью около 26 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что договор действует до 14 сентября 2024 года, но власти уже рассматривают возможность о том, чтобы его продлить. Напомним, аварийный дом № 21 на Гражданском проспекте снесли 6 мая после расселения 13 человек, которые жили в нём. Решение о сносе было принято в конце 2023 года.

Недавно администрация Белгорода подвела итоги ежегодного конкурса «Белгород меняется». По его результатам, в городе будут построят детскую и спортивную площадки, а также проведут благоустройство отдельных территорий.

В Белгороде идёт строительство нового здания детской поликлиники
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