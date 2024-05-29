Что появится в Белгороде на месте снесённой двухэтажки?

Отмечается, что договор действует до 14 сентября 2024 года, но власти уже рассматривают возможность о том, чтобы его продлить. Напомним, аварийный дом № 21 на Гражданском проспекте снесли 6 мая после расселения 13 человек, которые жили в нём. Решение о сносе было принято в конце 2023 года.