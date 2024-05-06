Дворы и парки: белгородцы выбрали территории для благоустройства в 2025 году

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
С 15 марта по 30 апреля жители Белгородской области приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, которое состоялось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Жители Белгорода, Алексеевского, Валуйского, Губкинского, Новооскольского, Грайворонского, Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского округов, а также Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Ивнянского, Корочанского, Красненского, Красногвардейского, Прохоровского, Ракитянского и Чернянского районов делали выбор по 28 общественным пространствам. Всего в голосовании участвовали более 193 тыс. белгородцев, что на 7 тыс. человек превысило прошлогодние показатели.
Всего в 2024 году планируется благоустроить 31 территорию, в числе которых 28 общественных пространств и три двора многоквартирных домов. Также реализуют три проекта, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Строителе, Губкине и Алексеевке.
Напомним, что в Белгороде в 2025 году благоустроят Комсомольский сквер, бульвар 1-го Салюта, а также сквер возле храма Почаевской иконы Божьей Матери. Горожане выбирали дизайн-проекты для их благоустройства.