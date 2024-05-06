Дворы и парки: белгородцы выбрали территории для благоустройства в 2025 году

Всего в 2024 году планируется благоустроить 31 территорию, в числе которых 28 общественных пространств и три двора многоквартирных домов. Также реализуют три проекта, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Строителе, Губкине и Алексеевке.