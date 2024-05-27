Гладков рассказал о работах по освещению дороги под Белгородом

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о мерах, которые направлены на повышение комфорта и безопасности дорожного движения в регионе. В селе Короткое Корочанского района уже начались работы по установке наружного освещения на автодороге Короткое-Короча.
Гладков сообщил, что белгородские дороги уже давно являются практически эталоном для всей страны. Но, несмотря на это, работа по их благоустройству продолжается. Это нужно, чтобы они стали более безопасными.
«На участке дороги Короткое-Короча устанавливаем сейчас освещение: 90 световых опор. Уверен, что в ближайшее время жители нашей области, гости, которые будут проезжать дороги, порадуются этим изменениям», — рассказал губернатор.
Проект предусматривает строительство линии освещения протяженностью 3,2 км. Также будет произведена установка опор со светодиодными светильниками и двух шкафов управления.Также будет сделана прокладка кабельной линии.
Недавно Вячеслав Гладков сообщал о начале ремонта одной из белгородских дорог.