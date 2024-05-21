Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

В Белгороде появятся новые площадки благодаря местному конкурсу

Что нового появится в Белгороде? Подведены результаты конкурса по благоустройству

21 мая 2024, 09:22
Фото: 1MI

В Белгороде появятся новые площадки благодаря местному конкурсу

В областном центре подвели итоги ежегодного конкурса «Белгород меняется». Будут построены детская и спортивная площадки и благоустроены территории, сообщает городская администрация.
Сюжет
Конкурс

В Белгороде подвели итоги ежегодного конкурса «Белгород меняется». Благодаря нему в городе появятся новые объекты или будут обустроены старые.

Например, проект по благоустройству дворовой территории дома № 2 по Гражданскому проспекту получил 3,3 млн рублей на реализацию. Совету территории № 27 (управа № 27) за проект под названием «Мы делаем наш округ № 27 лучше»‎ дали 2,8 млн рублей.

Появится и детская, и спортивные площадки на 1-м Строительном проезде, на них предоставили 2,4 млн рублей. Инициаторы проекта благоустройства дворовой территории возле дома № 5А по улице Мичурина получат 2 млн рублей.

Совету территории № 4 за проект «Доступные и безопасные детские площадки на территории Округа №4: домам по улице Щорса, 45Л и улице Славянская, 7Б выделили 1,7 млн рублей. И проект обновления спортивной площадки на улице Орлова получил 1,3 млн рублей на реализацию.

Дворы и парки: белгородцы выбрали территории для благоустройства в 2025 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Металлоинвест направил 4,2 млн рублей на ремонт пешеходной зоны в Старом ОсколеСтала известна дата открытия мемориала в память о погибших на Камышитовом заводе
#Маргарита Водолажская#Конкурс#Благоустройство#Новости Белгорода#Касается каждого#Площадки#Белгород
Подпишитесь
Из-за атаки украинского дрона погибла белгородка. Ещё трое получили ранения
Сегодня, 06:13
«Ольха», БПЛА, ракетные опасности: как прошла ночь в Белгородской области
Сегодня, 04:21
РСЗО, дроны и баллистика: какую тактику применяют ВСУ при обстреле Белгородчины
Сегодня, 07:20
«Кувшинка» в парке Белгорода: новый фонтан или восстановленный исторический объект?
Сегодня, 08:50
Признают иноагентами? Что грозит белгородским диаспорам, если примут новый закон
Сегодня, 08:02
Охота на «вампиров»: спасёт ли санитарная зона Белгородскую область от обстрелов
16 мая, 15:35
"