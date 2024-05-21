Что нового появится в Белгороде? Подведены результаты конкурса по благоустройству

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В Белгороде подвели итоги ежегодного конкурса «Белгород меняется». Благодаря нему в городе появятся новые объекты или будут обустроены старые.
Например, проект по благоустройству дворовой территории дома № 2 по Гражданскому проспекту получил 3,3 млн рублей на реализацию. Совету территории № 27 (управа № 27) за проект под названием «Мы делаем наш округ № 27 лучше» дали 2,8 млн рублей.
Появится и детская, и спортивные площадки на 1-м Строительном проезде, на них предоставили 2,4 млн рублей. Инициаторы проекта благоустройства дворовой территории возле дома № 5А по улице Мичурина получат 2 млн рублей.
Совету территории № 4 за проект «Доступные и безопасные детские площадки на территории Округа №4: домам по улице Щорса, 45Л и улице Славянская, 7Б выделили 1,7 млн рублей. И проект обновления спортивной площадки на улице Орлова получил 1,3 млн рублей на реализацию.