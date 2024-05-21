Что нового появится в Белгороде? Подведены результаты конкурса по благоустройству

Совету территории № 4 за проект «Доступные и безопасные детские площадки на территории Округа №4: домам по улице Щорса, 45Л и улице Славянская, 7Б выделили 1,7 млн рублей. И проект обновления спортивной площадки на улице Орлова получил 1,3 млн рублей на реализацию.