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Металлоинвест направил 4,2 млн рублей на ремонт пешеходной зоны в Старом Осколе

Металлоинвест направил 4,2 млн рублей на ремонт пешеходной зоны в Старом Осколе

7 мая 2024, 11:00
Фото: Металлоинвест
Металлоинвест направил 4,2 млн рублей на ремонт пешеходной зоны по проспекту Губкина в Старом Осколе. Средства выделены в рамках программы мероприятий социально-экономического партнерства, подписанной Компанией и правительством Белгородской области.

Обновлённая пешеходная зона — популярное место для прогулок старооскольцев и один из наиболее проходных маршрутов юго-западной части города. По ней горожане идут к Дому быта, парку «Солнечный», Болгарскому рынку.

«До ремонта данный участок дороги имел разноматериальное покрытие, которое за несколько десятилетий активной эксплуатации пришло в полную негодность, — рассказала начальник отдела благоустройства и дорожного строительства Управления капитального строительства Старооскольского городского округа Анна Плотникова. — Старооскольцы неоднократно обращались с просьбой привести пешеходную зону в порядок и благоустроить окружающее пространство. Теперь, благодаря Металлоинвесту, эта проблема решена».

За три недели строители отремонтировали тротуар и примыкающие к нему связующие дорожки, ведущие к гостинице «Русь» и пешеходному переходу на проспекте Губкина. Заменили грунт на газонах и клумбах, установили лавочки.

В прошлом году на средства Металлоинвеста на пересечении проспекта Губкина и бульвара Дружбы были установлены современные транспортные и пешеходные светофоры, новые дорожные знаки, камеры видеонаблюдения, пешеходное ограждение.

Фото: Металлоинвест
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