Металлоинвест направил 4,2 млн рублей на ремонт пешеходной зоны в Старом Осколе

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Updated Сегодня, 11:05
Обновлённая пешеходная зона — популярное место для прогулок старооскольцев и один из наиболее проходных маршрутов юго-западной части города. По ней горожане идут к Дому быта, парку «Солнечный», Болгарскому рынку.
«До ремонта данный участок дороги имел разноматериальное покрытие, которое за несколько десятилетий активной эксплуатации пришло в полную негодность, — рассказала начальник отдела благоустройства и дорожного строительства Управления капитального строительства Старооскольского городского округа Анна Плотникова. — Старооскольцы неоднократно обращались с просьбой привести пешеходную зону в порядок и благоустроить окружающее пространство. Теперь, благодаря Металлоинвесту, эта проблема решена».
За три недели строители отремонтировали тротуар и примыкающие к нему связующие дорожки, ведущие к гостинице «Русь» и пешеходному переходу на проспекте Губкина. Заменили грунт на газонах и клумбах, установили лавочки.
В прошлом году на средства Металлоинвеста на пересечении проспекта Губкина и бульвара Дружбы были установлены современные транспортные и пешеходные светофоры, новые дорожные знаки, камеры видеонаблюдения, пешеходное ограждение.