Металлоинвест запускает новые программы обучения и профориентации в Старом Осколе

Более 120 студентов Оскольского политехнического колледжа и Старооскольского техникума агробизнеса, кооперации и сервиса пройдут в этом году стажировку на предприятии. На протяжении 2-4 месяцев молодые люди будут знакомиться с технологическими процессами и получать практический опыт работы. На это время студенты принимаются на комбинат по срочному трудовому договору и получают заработную плату.