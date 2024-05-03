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Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Металлоинвест запускает новые программы обучения и профориентации в Старом Осколе

Металлоинвест запускает новые программы обучения и профориентации в Старом Осколе

3 мая 2024, 17:05
Фото: «Металлоинвест»
Компания «Металлоинвест» расширила возможности для студентов и школьников Старого Оскола в области профориентации, прохождения практики и трудоустройства.

Студенты училищ, техникумов и колледжей, получающие востребованные на Оскольском электрометаллургическом комбинате профессии, теперь могут заключить с предприятием договор целевого обучения.Во время учёбы они будут получать дополнительную стипендию, а после успешного окончания ссуза станут частью коллектива ОЭМК.

Более 120 студентов Оскольского политехнического колледжа и Старооскольского техникума агробизнеса, кооперации и сервиса пройдут в этом году стажировку на предприятии. На протяжении 2-4 месяцев молодые люди будут знакомиться с технологическими процессами и получать практический опыт работы. На это время студенты принимаются на комбинат по срочному трудовому договору и получают заработную плату.

Фото: «Металлоинвест»

В старооскольской школе №30 стартовал пилотный проект по профориентации. Он включает в себя экскурсии на производство и открытые уроки с участием специалистов ОЭМК.

«Я горжусь, что работаю в компании „Металлоинвест“. И мне не безразлично, кто придет нам на смену, — делится начальник сортопрокатного цеха №1 ОЭМК Евгений Горетый. –Молодые кадры нам нужны, и мы делаем всё, чтобы увлечь ребят профессией металлурга. Хотим, чтобы они сделали осознанный выбор и нашли своё место в жизни».

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#Кристина Семенчук#Металлоинвест#Школьники#Студенты#Стипендия#Трудоустройство#Обучение#Профориентация#Белгород#Оскольский электрометаллургический комбинат
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