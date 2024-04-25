Металлоинвест получил национальную премию «Лидеры ответственного бизнеса»

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Национальная премия в области предпринимательской деятельности для крупных российских компаний, соблюдающих принципы ответственного ведения бизнеса и раскрывающих информацию в отчетности об устойчивом развитии, учреждена на основании поручения Президента в 2023 году.
Целью премии является содействие развитию ответственной деловой практики, повышение информационной открытости бизнеса, признание вклада компаний в общественное развитие — в формирование благоприятной социальной и природной среды, в развитие человеческого потенциала и развитие территорий, укрепление страны, распространение успешного опыта и расширение числа ответственных компаний.
Высокую оценку в своих номинациях получили представленные на премию Экологическая программа и программа корпоративного здравоохранения Металлоинвеста. Специальным дипломом в номинации «За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала» была отмечена программа трансформации культуры безопасности на производстве.
Металлоинвест обеспечивает стабильную занятость более 37 тыс. сотрудников и вносит вклад в устойчивое развитие территорий присутствия — Белгородской и Курской областей.
За последние 5 лет, в 2019–2023 гг., Компания направила около 30 млрд рублей на социально значимые проекты и благотворительность. Направления инвестиций определяются с учетом мнения жителей и закреплены в программах социально-экономического партнёрства между Металлоинвестом, администрациями регионов и городов.
В фокусе внимания Компании — поддержка и развитие медицины, образования, спорта, городской инфраструктуры и общественных пространств, корпоративного волонтерства.