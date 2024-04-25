Металлоинвест получил национальную премию «Лидеры ответственного бизнеса»

За последние 5 лет, в 2019–2023 гг., Компания направила около 30 млрд рублей на социально значимые проекты и благотворительность. Направления инвестиций определяются с учетом мнения жителей и закреплены в программах социально-экономического партнёрства между Металлоинвестом, администрациями регионов и городов.