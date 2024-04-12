Металлоинвест направил 20 млн рублей на ремонт и оснащение образовательных площадок

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Средства выделены в рамках программы мероприятий социально-экономического партнерства Компании и правительства Белгородской области.
«Металлоинвест на протяжении многих лет оказывает поддержку НИТУ „МИСИС“ в подготовке профессиональных кадров для металлургии и смежных отраслей, — прокомментировал управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова Кирилл Чернов. — Важно, что образовательный процесс строится с учётом реальной потребности предприятий региона в определённых специалистах. Совместно с вузом мы разработали и запустили программу целевого обучения для Оскольского политехнического колледжа. Студенты, готовые присоединиться к команде Металлоинвеста, получают дополнительную стипендию от нашего комбината во время обучения».
В Старооскольском технологическом институте НИТУ «МИСИС»отремонтированы лаборатория испытания строительных материалов и конструкций, а также аудитории инженерной геологии и геодезии.
В актовом зал вуза обновлена сцена, приобретено оборудование для проведения презентаций и лекций.
В Оскольском политехническом колледже отремонтированы и укомплектованы оборудованием слесарно-сборочная мастерская и мастерская сварочных технологий.
Ранее на средства компании в Оскольском политехническом колледже была открыта мастерская металлообработки, где обучаются практическим навыкам работы будущие токари, фрезеровщики, слесари-ремонтники.