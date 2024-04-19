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Металлоинвест дал 26 млн рублей на спортивно-образовательные площадки в Старом Осколе

Металлоинвест дал 26 млн рублей на спортивно-образовательные площадки в Старом Осколе

19 апреля 2024, 08:23
Металлоинвест направил 26 млн рублей на строительство и оснащение шести спортивно-образовательных площадок в школе № 6 Старого Оскола. Средства выделены в рамках программы мероприятий социально-экономического партнерства, подписанной Компанией и правительством Белгородской области.
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Дети
«В нашей школе обучается более 900 ребят разного возраста. У каждого — свои интересы и возможности. Теперь у нас есть настоящий спортивно-образовательный комплекс, где каждый найдёт себе занятие по душе и по силам, — рассказала директор СОШ № 6 Марина Рахимова. — Мы очень благодарны Металлоинвесту за поддержку. Вклад в детей — это лучшие инвестиции в будущее».

Площадка для практических занятий по географии, математике и биологии оснащена целым рядом измерительных устройств и приборов, включая флюгер, солнечные часы, осадкомер и другие.

«Зеленый класс» — это беседка с интерактивной доской, рабочим местом учителя и 30 партами для занятий по различным предметам на свежем воздухе.

Для учащихся начальных классов построены площадка с батутом, качелями и автогородком, а также площадка для тихого отдыха, где можно сыграть в шахматы и шашки.

Ученики средних и старших классов теперь могут испытать свои силы на настоящей полосе препятствий или заняться спортом на площадке для сдачи норм ГТО, которая также оснащена тренажерами для ребят с ограничениями по здоровью.

В 2022 году при поддержке Металлоинвеста в школе №6 Старого Оскола был проведён капитальный ремонт. На эти цели Компания направила более 50 млн рублей.

Фото: Металлоинвест
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