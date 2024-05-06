Металлоинвест выделил 250 млн рублей на устройство Площади Победы в Старом Осколе

В ходе работ были полностью заменены коммуникации, уложена тротуарная плитка, установлено освещение и система видеонаблюдения как на самой Площади, так и на прилегающих к ней мемориальной аллее Славы и в зоне отдыха. Высажены цветники и многолетние травы, кустарники, саженцы деревьев. Установлен новый современный деревянный спортивно-игровой комплекс для детей и подростков.