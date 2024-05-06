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Металлоинвест выделил 250 млн рублей на устройство Площади Победы в Старом Осколе

Металлоинвест выделил 250 млн рублей на устройство Площади Победы в Старом Осколе

6 мая 2024, 09:02
Фото: «Металлоинвест»
При поддержке компании «Металлоинвест» в Старом Осколе завершен первый этап благоустройства знакового для города места — Площади Победы.

Здесь проходят массовые праздники, именно тут собираются жители города в памятные даты. В проекте были учтены высказанные в ходе общественных слушаний пожелания жителей города. Авторами концепции выступили архитекторы федерального фонда ДОМ.РФ.

Инвестиции Компании в проект составили более 250 млн рублей. Средства выделены в рамках программы социально-экономического партнерства с Белгородской областью.

В ходе работ были полностью заменены коммуникации, уложена тротуарная плитка, установлено освещение и система видеонаблюдения как на самой Площади, так и на прилегающих к ней мемориальной аллее Славы и в зоне отдыха. Высажены цветники и многолетние травы, кустарники, саженцы деревьев. Установлен новый современный деревянный спортивно-игровой комплекс для детей и подростков.

Реконструкция коснулась и полюбившихся за прошедшие годы старооскольцам фонтанов: несмотря на масштабные изменения, внешнее решение ансамбля из большой треугольной чаши и трёх малых осталось прежним.

«Мы постарались даже подобрать идентичный прежнему цвет плитки для отделки, но по оснащенности это абсолютно новые фонтаны. Полностью обновлены системы насосов, водоснабжения, электроснабжения. Построен центр технического обслуживания и регулировки работы. Светодинамику новым фонтанам придало красивое освещение», — прокомментировала начальник отдела благоустройства и дорожного строительства Управления капитального строительства Старооскольского городского округа Анна Плотникова.
Фото: «Металлоинвест»
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