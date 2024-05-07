Выбраться из этой ямы невозможно: белгородцы жалуются на дорогу от дома к магазину

В «Бел.Ру» обратилась жительница дома на улице 5 Августа, 37 в Белгороде. По словам женщины, людям тяжело подниматься от дома к магазинам.