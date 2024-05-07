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Лавочка

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2024
Металлоинвест направил 4,2 млн рублей на ремонт пешеходной зоны в Старом Осколе
7 мая, 11:00
2022
В подвалы Белгорода закупили 8000 пятилитровых бутылок воды
31 октября 2022, 08:29
Белгородка попросила губернатора подарить её семье городскую лавочку
По словам женщины, она познакомилась со своим мужем на лавочке в Театральном сквере.
27 октября 2022, 19:50
Мэрия Белгорода ответила на жалобу местных жителей об извилистой дороге к магазину
Речь идёт о дороге на улице 5 Августа от дома №37 к №31. Пенсионеры просят вдоль пешеходной дороги установить лавочки.
19 августа 2022, 14:14
Выбраться из этой ямы невозможно: белгородцы жалуются на дорогу от дома к магазину
В «Бел.Ру» обратилась жительница дома на улице 5 Августа, 37 в Белгороде. По словам женщины, людям тяжело подниматься от дома к магазинам.
18 августа 2022, 10:50
Гладков назвал позором сгнившие лавочки в парке Белгорода
1 июня 2022, 12:17

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