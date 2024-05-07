Стала известна дата открытия мемориала в память о погибших на Камышитовом заводе

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
По словам градоначальника, сквер «Камышитовый» откроют 8 мая. Объект построен практически за два месяца. Финальным штрихом стала архитектурная подсветка.
Важно было выделить именно мемориальную часть сквера, площадку с монументом в память о расстрелянных и сожжённых на этом месте в 1942 году белгородцах.
Валентин Демидов
Мэр добавил, что по периметру площадки установили красные световые точки, лучи которых направлены вверх. Также красным подсвечены стены монумента.
Напомним, мемориальный комплекс установили за счёт компании Фуглаевых. На памятник нанесли несколько надписей. Всего на благоустройство сквера «Камышитовый» потратили около 20,6 млн рублей.