В Черноземье задержали москвича, который стрелял в лифте

Молодой человек взял пневмонический пистолет у одного из своих друзей. Потом он зашёл в лифт и выстрелил примерно 10 раз. Там он повредил зеркало и обшивку. Задержанным оказался 18-летний житель Москвы, который приехал на время в Брянскую область. Раньше он не был замечен в каких-либо нарушениях закона РФ.