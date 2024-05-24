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В Черноземье задержали москвича, который стрелял в лифте

В Черноземье задержали москвича, который стрелял в лифте

24 мая 2024, 09:09
Фото: 1MI
В Брянске сотрудники полиции задержали 18-летнего юношу, который устроил стрельбу в подъезде многоэтажного дома. Задержанным оказался 18-летний житель Москвы, об этом сообщают «‎Брянские новости»‎

В Брянске сотрудники полиции задержали 18-летнего юношу, который устроил стрельбу в подъезде многоэтажного дома.

Молодой человек взял пневмонический пистолет у одного из своих друзей. Потом он зашёл в лифт и выстрелил примерно 10 раз. Там он повредил зеркало и обшивку. Задержанным оказался 18-летний житель Москвы, который приехал на время в Брянскую область. Раньше он не был замечен в каких-либо нарушениях закона РФ.

В апреле 2024 года сотрудники уголовного розыска Старого Оскола изъяли у 42-летнего местного жителя карабин «Вепрь» и более 260 патронов. Боеприпасы признали пригодными для выстрелов. Также было установлено, что до внесения изменений карабин был зарегистрирован в установленном порядке.

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