Белгородец попал под уголовное дело за «доработку» карабина и хранение патронов

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В Старом Осколе сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли у 42-летнего местного жителя карабин «Вепрь» и более 260 патронов маркировки F9PA калибра 9 мм, снаряжённых самодельным способом. Уточняется, что в конструкцию «Вепря» были внесены изменения, позволившие вести стрельбу в автоматическом режиме.
Криминалисты установили, что оружие и патроны пригодны для выстрелов. Также во время проверки полицейские обнаружили, что карабин до внесения в него изменений был зарегистрирован.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за незаконное изготовление и хранение оружия и боеприпасов (ст. 223 и ст. 222 УК РФ). Самое суровое наказание по статье — лишение свободы до четырёх лет.