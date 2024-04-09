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Полиция

Белгородец попал под уголовное дело за «доработку» карабина и хранение патронов

9 апреля 2024, 08:40
Фото: 1MI
Полиция
Оружие и боеприпасы полицейские изъяли у 42-летнего жителя Старого Оскола. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Подробности рассказывает УМВД России по Белгородской области.

В Старом Осколе сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли у 42-летнего местного жителя карабин «Вепрь» и более 260 патронов маркировки F9PA калибра 9 мм, снаряжённых самодельным способом. Уточняется, что в конструкцию «Вепря» были внесены изменения, позволившие вести стрельбу в автоматическом режиме.

Криминалисты установили, что оружие и патроны пригодны для выстрелов. Также во время проверки полицейские обнаружили, что карабин до внесения в него изменений был зарегистрирован.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за незаконное изготовление и хранение оружия и боеприпасов (ст. 223 и ст. 222 УК РФ). Самое суровое наказание по статье — лишение свободы до четырёх лет.

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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Уголовное дело#Оружие#Новости Старого Оскола#Боеприпасы#Белгород#Алина Харина
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