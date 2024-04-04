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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Следственный комитет

В СК рассказали подробности об истории со стрельбой в одной из фирм Белгорода

4 апреля 2024, 11:05
Фото: 1MI
Следственный комитет

В Белгороде гендиректор фирмы пытался убить подчинённого из охотничьего ружья

Конфликт между мужчинами произошёл из-за рабочих вопросов. Фигуранта задержали. Сейчас он находится под домашним арестом, сообщает региональный следком.

28 марта 62-летний генеральный директор одной из коммерческих организаций, будучи пьяным, находился в автомобиле, за рулём которого был начальник производственного участка. С ним у фигуранта произошёл конфликт на фоне трудовых вопросов.

Водитель высадил гендиректора из машины, тот отправился к себе домой, взял охотничье ружьё и отправился в офис своей фирмы.

В обед обвиняемый приехал в офис, где уже находился потерпевший, и в присутствии бухгалтера произвёл в него прицельный выстрел. После этого фигурант покинул место происшествия.

Потерпевший остался жив, благодаря своевременно оказанной медпомощи. Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящий момент проводится следствие и устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. По делу назначили ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.

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