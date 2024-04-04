В СК рассказали подробности об истории со стрельбой в одной из фирм Белгорода

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
28 марта 62-летний генеральный директор одной из коммерческих организаций, будучи пьяным, находился в автомобиле, за рулём которого был начальник производственного участка. С ним у фигуранта произошёл конфликт на фоне трудовых вопросов.
Водитель высадил гендиректора из машины, тот отправился к себе домой, взял охотничье ружьё и отправился в офис своей фирмы.
В обед обвиняемый приехал в офис, где уже находился потерпевший, и в присутствии бухгалтера произвёл в него прицельный выстрел. После этого фигурант покинул место происшествия.
Потерпевший остался жив, благодаря своевременно оказанной медпомощи. Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящий момент проводится следствие и устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. По делу назначили ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.