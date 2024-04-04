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Арест

Москвича, стрелявшего в голубей в Старом Осколе из-за курлыканья, арестовали

4 апреля 2024, 12:43
Фото: 1MI
Арест

Стрелявшего в голубей мужчину арестовали в Белгородской области

49-летнего мужчину признали виновным в административном правонарушении. Наказание, которое ему дали, — арест на пять суток, но постановление может быть обжаловано. Об этом сообщает Старооскольский городской суд.

Жителя Московской области, приехавшего в Старый Оскол на заработки, привлекли к административной ответственности за стрельбу из пневматического пистолета.

Происшествие случилось 3 апреля. Причину своего поступка мужчина объяснил тем, что ему хотелось отпугнуть голубей, летавших и курлыкавших возле его окна.

Москвич полностью признал свою вину. Суд квалифицировал поступок мужчины как мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). В итоге недовольного курлыканьем голубей гостя арестовали на пять суток.

Постановление ещё не вступило силу и может быть обжаловано в Белгородском областном суде.

Напомним, что изначально о звуках стрельбы сообщили жители микрорайона Жукова, они и вызвали полицию, но дверь правоохранителям никто не открыл. Спустя время личность нарушителя выяснили, а оружие у него изъяли.

А голубей за что? Мужчина стрелял из окна из-за курлыканья птиц
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#Белгородская область#Происшествия#Стрельба#Старый Оскол#Арест#Новости Старого Оскола#Голуби#Маргарита Водолажская#Курлыканье
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