Москвича, стрелявшего в голубей в Старом Осколе из-за курлыканья, арестовали

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Жителя Московской области, приехавшего в Старый Оскол на заработки, привлекли к административной ответственности за стрельбу из пневматического пистолета.
Происшествие случилось 3 апреля. Причину своего поступка мужчина объяснил тем, что ему хотелось отпугнуть голубей, летавших и курлыкавших возле его окна.
Москвич полностью признал свою вину. Суд квалифицировал поступок мужчины как мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). В итоге недовольного курлыканьем голубей гостя арестовали на пять суток.
Постановление ещё не вступило силу и может быть обжаловано в Белгородском областном суде.
Напомним, что изначально о звуках стрельбы сообщили жители микрорайона Жукова, они и вызвали полицию, но дверь правоохранителям никто не открыл. Спустя время личность нарушителя выяснили, а оружие у него изъяли.