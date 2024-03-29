Белгородца осудили за коллекционирование оружия времён Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Жителя Белгорода обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов. По известной информации, мужчина на протяжении семи лет искал боеприпасы времён Великой Отечественной войны на территориях Смоленской и Белгородской областей.
Найденные в составе группы или в одиночку пистолет, пулемёт, миномёт, гранаты и множество патронов к различному оружию белгородец перевозил на машине в свой гараж в Белгороде, где хранил с целью коллекционирования.
Правоохранительные органы узнали о нарушении закона и изъяли боеприпасы и оружие, а затем возбудили в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ и части 1 статьи 222.1 УК РФ.
В суде мужчина признал свою вину и сообщил о раскаянии. При назначении наказания также учли факт наличия у мужчины хронических заболеваний.
За незаконное хранение оружия и боеприпасов белгородцу назначили лишение свободы на три года и девять месяцев условно с испытательным сроком на три года и штрафом в размере 50 тыс. рублей.
Приговор ещё не вступил в законную силу.