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Прокуратура

Белгородца осудили за коллекционирование оружия времён Великой Отечественной войны

29 марта 2024, 15:17
Фото: 1MI
Прокуратура

Белгородец получил условный срок за незаконное коллекционирование оружия

Житель Белгорода на протяжении семи лет искал оружие и боеприпасы времён Великой Отечественной войны с целью коллекционирования. Об этом узнали правоохранительные органы, сообщили в региональной прокуратуре.

Жителя Белгорода обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов. По известной информации, мужчина на протяжении семи лет искал боеприпасы времён Великой Отечественной войны на территориях Смоленской и Белгородской областей.

Найденные в составе группы или в одиночку пистолет, пулемёт, миномёт, гранаты и множество патронов к различному оружию белгородец перевозил на машине в свой гараж в Белгороде, где хранил с целью коллекционирования.

Правоохранительные органы узнали о нарушении закона и изъяли боеприпасы и оружие, а затем возбудили в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ и части 1 статьи 222.1 УК РФ.

В суде мужчина признал свою вину и сообщил о раскаянии. При назначении наказания также учли факт наличия у мужчины хронических заболеваний.

За незаконное хранение оружия и боеприпасов белгородцу назначили лишение свободы на три года и девять месяцев условно с испытательным сроком на три года и штрафом в размере 50 тыс. рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Легко отделался: белгородца осудили за незаконное хранение оружия и боеприпасов
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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Новости Белгорода#Незаконный оборот оружия и боеприпасов#Белгород#Александра Склярова#Коллекционирование
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