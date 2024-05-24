Как для учеников из ЛНР и ДНР? На что могут рассчитывать белгородские выпускники

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
По словам чиновника, среди небольшой части родителей было мнение, что у выпускников ЛНР, ДНР и воссоединённых территорий больше льгот при сдаче ЕГЭ и поступлении в вузы, чем у учеников Белгородской области.
Все особенности, которые распространяются на выпускников воссоединённых территорий, точно также распространяются на выпускников Белгородской области.
Андрей Милёхин
Милёхин отметил, что выпускники из 284 школ Белгородской области в этом году смогут поступать в вузы по внутренним экзаменам, которые могут проходить и в форме собеседования.
Такая мера относится только к выпускникам Белгородской области. Вступительное собеседование может быть организовано по всем экзаменам сразу.
Андрей Милёхин