Как для учеников из ЛНР и ДНР? На что могут рассчитывать белгородские выпускники

Белгородский министр рассказал об особенностях поступления выпускников в вузы

Родители белгородских выпускников считают, что у их детей не столько много привилегий при сдаче ЕГЭ и поступлении в вузы, как у учеников из ЛНР и ДНР. На высказывания отреагировал региональный министр образования Андрей Милёхин.