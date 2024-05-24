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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Белгородский министр рассказал об особенностях поступления выпускников в вузы

Как для учеников из ЛНР и ДНР? На что могут рассчитывать белгородские выпускники

24 мая 2024, 14:19
Фото: Изображение Midjourney

Белгородский министр рассказал об особенностях поступления выпускников в вузы

Родители белгородских выпускников считают, что у их детей не столько много привилегий при сдаче ЕГЭ и поступлении в вузы, как у учеников из ЛНР и ДНР. На высказывания отреагировал региональный министр образования Андрей Милёхин.
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ЕГЭ

По словам чиновника, среди небольшой части родителей было мнение, что у выпускников ЛНР, ДНР и воссоединённых территорий больше льгот при сдаче ЕГЭ и поступлении в вузы, чем у учеников Белгородской области.

Все особенности, которые распространяются на выпускников воссоединённых территорий, точно также распространяются на выпускников Белгородской области.
Андрей Милёхин

Милёхин отметил, что выпускники из 284 школ Белгородской области в этом году смогут поступать в вузы по внутренним экзаменам, которые могут проходить и в форме собеседования.

Такая мера относится только к выпускникам Белгородской области. Вступительное собеседование может быть организовано по всем экзаменам сразу.
Андрей Милёхин
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