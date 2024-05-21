«Убедительный и солидный» мошенник развёл преподавателя белгородского вуза на 1 млн

Оскольчанка отметила, что знала о таких мошеннических схемах. Когда с ней связался злоумышленник через мессенджер, она сразу поняла, что звонит мошенник и активировала функцию «записи экрана». Мошенник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на её имя кредит и чтобы вернуть деньги, ей необходимо было как можно скорее погасить его. Злоумышленник уверил женщину, что финансовые вопросы с банком будут улажены, кредит признают недействительным.