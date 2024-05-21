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Белгородка лишилась больше 1 млн рублей, пытаясь погасить несуществующий кредит

«Убедительный и солидный» мошенник развёл преподавателя белгородского вуза на 1 млн

21 мая 2024, 13:49
Фото: Изображение Midjourney

Белгородка лишилась больше 1 млн рублей, пытаясь погасить несуществующий кредит

Мошенник убедил женщину в том, что на её имя пытаются оформить крупный кредит. Поверив злоумышленнику, белгородка потеряла крупнуб сумму денег. Подробности сообщает УМВД России «Старооскольское».

В полицию Старого Оскола обратилась 48-летняя местная жительница, преподаватель одного из местных вузов. Женщина рассказала, что потеряла более одного миллиона рублей из-за уловок мошенников.

Оскольчанка отметила, что знала о таких мошеннических схемах. Когда с ней связался злоумышленник через мессенджер, она сразу поняла, что звонит мошенник и активировала функцию «записи экрана». Мошенник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на её имя кредит и чтобы вернуть деньги, ей необходимо было как можно скорее погасить его. Злоумышленник уверил женщину, что финансовые вопросы с банком будут улажены, кредит признают недействительным.

Мужчина выглядел солидно и говорил убедительно, поэтому женщина последовала его рекомендациям и перевела на указанный мошенником счёт сбережения.

По данному случаю было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество (ст. 159 УК РФ).

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Кредит#Уголовное дело#Мошенники#Новости Старого Оскола#Белгород
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