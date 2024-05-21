«Убедительный и солидный» мошенник развёл преподавателя белгородского вуза на 1 млн

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В полицию Старого Оскола обратилась 48-летняя местная жительница, преподаватель одного из местных вузов. Женщина рассказала, что потеряла более одного миллиона рублей из-за уловок мошенников.
Оскольчанка отметила, что знала о таких мошеннических схемах. Когда с ней связался злоумышленник через мессенджер, она сразу поняла, что звонит мошенник и активировала функцию «записи экрана». Мошенник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на её имя кредит и чтобы вернуть деньги, ей необходимо было как можно скорее погасить его. Злоумышленник уверил женщину, что финансовые вопросы с банком будут улажены, кредит признают недействительным.
Мужчина выглядел солидно и говорил убедительно, поэтому женщина последовала его рекомендациям и перевела на указанный мошенником счёт сбережения.
По данному случаю было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество (ст. 159 УК РФ).