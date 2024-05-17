Белгородским вузам рекомендовали закончить учебный год удалённо

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
По словам чиновника, оперативный штаб рекомендовал учреждениям высшего образования, которые находятся на территории приграничных муниципалитетов Белгородской области, продолжить обучение и завершить его в этом году в дистанционном формате.
Милёхин также рассказал, что учащиеся колледжей по некоторым специальностям, чтобы закончить учебный год, не только защищают диплом, а сдают демонстрационный экзамен, который требует особых условий проведения.
Поэтому сейчас проработан вариант сдачи такого экзамена за пределами муниципалитетов, в которых обучение проходило удалённо.
Напомним, что касается детских садов, они работают в формате дежурных групп. Но в Белгороде действует избирательный подход. К нормальному режиму работу дошкольные учреждения вернут после стабилизации оперативной обстановки.