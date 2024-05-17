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Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Белгородским вузам рекомендовали закончить учебный год удалённо

Белгородским вузам рекомендовали закончить учебный год удалённо

17 мая 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney
Об этом сообщил глава регионального министерства образования Андрей Милёхин. Он также сообщил о формате работы колледжей.

По словам чиновника, оперативный штаб рекомендовал учреждениям высшего образования, которые находятся на территории приграничных муниципалитетов Белгородской области, продолжить обучение и завершить его в этом году в дистанционном формате.

Милёхин также рассказал, что учащиеся колледжей по некоторым специальностям, чтобы закончить учебный год, не только защищают диплом, а сдают демонстрационный экзамен, который требует особых условий проведения.

Поэтому сейчас проработан вариант сдачи такого экзамена за пределами муниципалитетов, в которых обучение проходило удалённо.

Напомним, что касается детских садов, они работают в формате дежурных групп. Но в Белгороде действует избирательный подход. К нормальному режиму работу дошкольные учреждения вернут после стабилизации оперативной обстановки.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Муниципалитеты#Учебный год#Детские сады#Белгород#Андрей Милёхин#Колледжи#Оперативная обстановка#Удаленное обучение#Дистанционный формат
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