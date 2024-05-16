Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение двум подразделениям националистического формирования, живой силе и технике ВСУ возле населённых пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск в Харьковской области.
Помимо этого, бойцы отразили две контратаки возле сёл Старица и Глубокое.
ВСУ потеряли до 205 военных, три танка, две боевые машины, восемь автомобилей. Также среди потерь противника — самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град».