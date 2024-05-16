Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Бойцы «Севера» отразили две контратаки и уничтожили боевую машину «Град» ВСУ

Бойцы «Севера» отразили две контратаки и уничтожили боевую машину «Град» ВСУ

16 мая 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney
Также российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике противника в Харьковской области. Подробности сообщает Минобороны РФ.
Сюжет
СВО

Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение двум подразделениям националистического формирования, живой силе и технике ВСУ возле населённых пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск в Харьковской области.

Помимо этого, бойцы отразили две контратаки возле сёл Старица и Глубокое.

ВСУ потеряли до 205 военных, три танка, две боевые машины, восемь автомобилей. Также среди потерь противника — самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град».

Бойцы группировки войск «Север» освободили село Бугроватка в Харьковской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Бойцы группировки войск «Север» освободили село Бугроватка в Харьковской областиРоссийские войска освободили ещё два харьковских селаИз граничащих с Белгородчиной районов Харьковской области эвакуируют людей
#Алина Харина#Общество#Север#Харьковская область#Минобороны#СВО#ВС РФ
Подпишитесь
Где же тут безопасность? Почему слухи о каникулах с 13 мая оказались фейком
Сегодня, 13:54
«Закрыла дочку собой»: родственники погибших белгородцев — о трагедии на Щорса
Сегодня, 06:54
Белгородцы смогут отказаться дальше сдавать ЕГЭ, если его прервёт ракетная опасность
Сегодня, 14:22
В Белгородской области несовершеннолетняя девушка родила в туалете гипермаркета
Сегодня, 13:01
Белгородец, помогавший спасать жителей обрушенного из-за ВСУ дома, трагически погиб
Сегодня, 14:31
Какие выплаты могут получить жители повреждённого обстрелом дома в Белгороде?
Сегодня, 12:43
"