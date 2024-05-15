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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Российские войска освободили ещё два харьковских села

Российские войска освободили ещё два харьковских села

15 мая 2024, 12:04
Фото: 1MI
Бойцы группировки войск «Север» взяли под контроль населённые пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области и продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
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СВО

Бойцы «Севера» освободили ещё два населённых пункта в Харьковской области — Глубокое и Лукьянцы. Российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населённых пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск. Также бойцы отразили три контратаки в районах населённых пунктов Глубокое и Старица.

ВСУ потеряли до 125 военных, три танка, три боевые машины пехоты, пять авто, боевые машины «Ольха» и «Вампир», две гаубицы и противотанковую пушку «Рапира».

Накануне стало известно, что бойцы «Севера» освободили село Бугроватка.

Бойцы группировки войск «Север» освободили село Бугроватка в Харьковской области
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#Алина Харина#Север#Харьковская область#Минобороны#СВО#ВС РФ
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