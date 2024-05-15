Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Бойцы «Севера» освободили ещё два населённых пункта в Харьковской области — Глубокое и Лукьянцы. Российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населённых пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск. Также бойцы отразили три контратаки в районах населённых пунктов Глубокое и Старица.
ВСУ потеряли до 125 военных, три танка, три боевые машины пехоты, пять авто, боевые машины «Ольха» и «Вампир», две гаубицы и противотанковую пушку «Рапира».
Накануне стало известно, что бойцы «Севера» освободили село Бугроватка.