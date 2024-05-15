Российские войска освободили ещё два харьковских села

Бойцы «Севера» освободили ещё два населённых пункта в Харьковской области — Глубокое и Лукьянцы. Российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населённых пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск. Также бойцы отразили три контратаки в районах населённых пунктов Глубокое и Старица.