Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Бойцы группировки войск «Север» освободили село Бугроватка в Харьковской области

Бойцы группировки войск «Север» освободили село Бугроватка в Харьковской области

14 мая 2024, 12:29
Фото: 1MI
Также сообщается о поражении российскими военными боевой машины РСЗО «Вампир», трёх самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и другой техники. Подробности сообщает Минобороны РФ.
Сюжет
СВО

Бойцы «Севера» освободили село Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника. Помимо этого, военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населённых пунктов Весёлое, Волчанск и Липцы и отразили контратаку возле Старицы в Харьковской области.

Противник потерял до 135 военных, две боевые бронированные машины и семь авто.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Вампир», 152 мм гаубица Д-20, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и зенитная самоходная установка Gepard.

Ганчев: западная и северная части харьковского Волчанска контролируются ВС РФ
Узнать подробнее
Читайте также:
Ганчев: западная и северная части харьковского Волчанска контролируются ВС РФВС РФ ударили по аэродрому в полтавском Миргороде, с которого атаковали БелгородЧто происходит в Харьковской области на фоне сообщений об активизации ВС РФ?
#Алина Харина#Общество#Север#Харьковская область#СВО#ВС РФ
Подпишитесь
Число погибших при обрушении части дома в Белгороде увеличилось до 17
Сегодня, 10:46
После обрушения в доме на Щорса в Белгороде снесут четыре подъезда
Сегодня, 10:05
Белгородские компании «Газпрома» возглавил новый руководитель
Сегодня, 12:52
В Белгороде увеличилось число пострадавших после утренней атаки ВСУ «вампирами»
Сегодня, 12:14
Украинский FPV-дрон атаковал Шебекино: пострадал многоквартирный дом
Сегодня, 13:14
«Какой ремонт?»: в салоне «Мир штор» прокомментировали закрытие магазина в Белгороде
Сегодня, 09:47
"