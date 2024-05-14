Бойцы группировки войск «Север» освободили село Бугроватка в Харьковской области

Бойцы «Севера» освободили село Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника. Помимо этого, военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населённых пунктов Весёлое, Волчанск и Липцы и отразили контратаку возле Старицы в Харьковской области.