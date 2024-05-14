Бойцы группировки войск «Север» освободили село Бугроватка в Харьковской области

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Бойцы «Севера» освободили село Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника. Помимо этого, военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населённых пунктов Весёлое, Волчанск и Липцы и отразили контратаку возле Старицы в Харьковской области.
Противник потерял до 135 военных, две боевые бронированные машины и семь авто.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Вампир», 152 мм гаубица Д-20, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и зенитная самоходная установка Gepard.