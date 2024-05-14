Ганчев: западная и северная части харьковского Волчанска контролируются ВС РФ

Напомним, что во время инаугурации президента РФ глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с заявлением о необходимости усилить наступательные действия российских войск. По его словам, России нужно предпринять шаги по установлению контроля над Одессой и Харьковом.