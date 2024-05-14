Ганчев: западная и северная части харьковского Волчанска контролируются ВС РФ

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
По сообщению главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, российские войска установили контроль над западными и северными районами Волчанска. Сейчас в городе идут ожесточённые уличные бои.
Ганчев также сообщил, что бойцы группировки «Север» подошли к окраинам посёлка Липцы.
Напомним, что во время инаугурации президента РФ глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с заявлением о необходимости усилить наступательные действия российских войск. По его словам, России нужно предпринять шаги по установлению контроля над Одессой и Харьковом.