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Ганчев: западная и северная части харьковского Волчанска контролируются ВС РФ

Ганчев: западная и северная части харьковского Волчанска контролируются ВС РФ

14 мая 2024, 08:39
Фото: Изображение Midjourney
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об установлении контроля над западными и северными районами Волчанска. В городе продолжаются тяжёлые бои, сообщает ТАСС. РИА «Новости» со ссылкой на Ганчева пишет, что бойцы «Севера» подошли к окраинам посёлка Липцы.
Сюжет
СВО

По сообщению главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, российские войска установили контроль над западными и северными районами Волчанска. Сейчас в городе идут ожесточённые уличные бои.

Ганчев также сообщил, что бойцы группировки «‎Север»‎ подошли к окраинам посёлка Липцы.

Напомним, что во время инаугурации президента РФ глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с заявлением о необходимости усилить наступательные действия российских войск. По его словам, России нужно предпринять шаги по установлению контроля над Одессой и Харьковом.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Харьковская область#Белгород#Волчанск#СВО#Виталий Ганчев#Липцы
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