Глава МИД Лавров высказался о создании санитарной зоны у Белгородской области

Лавров о создании безопасной зоны: Харьков играет не последнюю роль

Заявление прозвучало во время интервью министра иностранных дел РФ радиостанциям «Говорит Москва», Sputnik и «Комсомольская правда». Лавров отметил, что Харьков сыграет не последнюю роль в создании демилитаризованной линии.