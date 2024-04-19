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Сергей Лавров

Глава МИД Лавров высказался о создании санитарной зоны у Белгородской области

19 апреля 2024, 11:01
Фото: 1MI
Сергей Лавров

Лавров о создании безопасной зоны: Харьков играет не последнюю роль

Заявление прозвучало во время интервью министра иностранных дел РФ радиостанциям «Говорит Москва», Sputnik и «Комсомольская правда». Лавров отметил, что Харьков сыграет не последнюю роль в создании демилитаризованной линии.
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СВО

Во время интервью Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о создании безопасной зоны для защиты российских городов от обстрелов ВСУ.

Владимир Путин очень чётко сказал, отвечая на вопрос, как сделать так, чтобы обезопасить наши земли. Он сказал, что надо отодвигать ту линию, с которой они могут по нам бить. Я так понимаю, Харьков здесь играет не последнюю роль.
Сергей Лавров (цитата по «Коммерсанту»)

Ранее ветеран боевых действий и полковник запаса Геннадий Алёхин рассказал Бел.Ру, что сейчас происходит на территории Украины рядом с Белгородской областью, где создаётся санитарная зона.

Полковник Алёхин: Начался первый этап создания санитарной зоны у Белгородской области
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#Алина Харина#Белгородская область#Политика#Белгород#Сергей лавров#Санитарная зона#СВО#Обстрелы
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