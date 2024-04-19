Глава МИД Лавров высказался о создании санитарной зоны у Белгородской области

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Во время интервью Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о создании безопасной зоны для защиты российских городов от обстрелов ВСУ.
Владимир Путин очень чётко сказал, отвечая на вопрос, как сделать так, чтобы обезопасить наши земли. Он сказал, что надо отодвигать ту линию, с которой они могут по нам бить. Я так понимаю, Харьков здесь играет не последнюю роль.
Сергей Лавров (цитата по «Коммерсанту»)
Ранее ветеран боевых действий и полковник запаса Геннадий Алёхин рассказал Бел.Ру, что сейчас происходит на территории Украины рядом с Белгородской областью, где создаётся санитарная зона.