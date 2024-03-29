Полковник Алёхин: Начался первый этап создания санитарной зоны у Белгородской области

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Военный журналист для начала объяснил, что следует считать «санитарной зоной». По словам Геннадий Алёхина, создаваться она будет не в Белгородской области, а на территории Украины.
«Санитарная зона, буферная зона — это зона от границы, чтобы отодвинуть ВСУ дальше. Президент же четко сказал — минимум 150 километров. Говоря военным языком — чтобы не доставали РСЗО, ствольная артиллерия, дальнобойная артиллерия», — рассказал полковник запаса.
Как считает военный журналист, первый этап создания санитарной зоны уже можно считать начавшимся.
«Я выскажу свое мнение: создание санитарной зоны практически, можно сказать, началось. Четыре дня подряд наши Вооружённые силы, используя различные системы РСЗО, дальнобойную артиллерию, управляемые ФАБы, дальнобойные орудия, „утюжат“ военные и промышленные и энергетические объекты города Харькова и пригородов», — сообщил Алёхин.
Полковник запаса отметил, что так или иначе промышленные и энергетические объекты заточены на военные нужды ВСУ. И военное руководство противника это понимает, в том числе и новый главком Александр Сырский.
«Говорят часто, что он дурак, мясник… Но он, между прочим, военный человек. Выпускник Московского командного училища, ещё советских времён. В военном деле он что-то, да понимает. И его главная задача — создать и укрепить линию обороны вокруг Харькова», — поделился Алёхин.
С этой целью ВСУ пытались закрепиться у населённых пунктов Чугуев, Дергачи, Даниловка, Великий Бурлук.
«Южнее мы поддавливаем их у левого берега реки Оскол. Я думаю, они там не удержат. Удары наносятся в том числе со стороны Белгородской области, и интенсивность таких ударов нарастает», — считает полковник запаса.
Некоторые из ударов при этом видят и слышат сами белгородцы.
«Вот буквально позавчера ночью там такая детонация была. В Журавлевке и в Нехотеевке было слышно!» — рассказал военный журналист.
Всё это, по мнению Алёхина, можно считать первым этапом создания санитарной зоны. Решаться же всё будет на земле и военным путём. Сейчас, судя по всему, идёт огневая подготовка атаки.
«Резюмируя: судя по тому, с какой интенсивностью наносятся удары и ночью, и днём по объектам Харьковской области и Харькова, можно ожидать в дальнейшем наращивания этих успехов. Опять же, я не Нострадамус, но я не исключаю, что наши нанесут какой-то решительный удар уже с земли. С какого направления, на каком участке — это знают уже военные», — подытожил Алёхин.
Ранее обеспечить безопасность жителям Белгорода и области обещал президент Владимир Путин.