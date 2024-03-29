Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Архивное фото

Полковник Алёхин: Начался первый этап создания санитарной зоны у Белгородской области

29 марта 2024, 08:54
Фото: 1MI
Архивное фото
Ветеран боевых действий и полковник запаса Геннадий Алёхин рассказал Бел.Ру, что сейчас происходит на территории Украины рядом с Белгородской областью, где военные создают санитарную зону.

Военный журналист для начала объяснил, что следует считать «санитарной зоной». По словам Геннадий Алёхина, создаваться она будет не в Белгородской области, а на территории Украины.

«Санитарная зона, буферная зона — это зона от границы, чтобы отодвинуть ВСУ дальше. Президент же четко сказал — минимум 150 километров. Говоря военным языком — чтобы не доставали РСЗО, ствольная артиллерия, дальнобойная артиллерия», — рассказал полковник запаса.

Как считает военный журналист, первый этап создания санитарной зоны уже можно считать начавшимся.

«Я выскажу свое мнение: создание санитарной зоны практически, можно сказать, началось. Четыре дня подряд наши Вооружённые силы, используя различные системы РСЗО, дальнобойную артиллерию, управляемые ФАБы, дальнобойные орудия, „утюжат“ военные и промышленные и энергетические объекты города Харькова и пригородов», — сообщил Алёхин.

Полковник запаса отметил, что так или иначе промышленные и энергетические объекты заточены на военные нужды ВСУ. И военное руководство противника это понимает, в том числе и новый главком Александр Сырский.

«Говорят часто, что он дурак, мясник… Но он, между прочим, военный человек. Выпускник Московского командного училища, ещё советских времён. В военном деле он что-то, да понимает. И его главная задача — создать и укрепить линию обороны вокруг Харькова», — поделился Алёхин.

С этой целью ВСУ пытались закрепиться у населённых пунктов Чугуев, Дергачи, Даниловка, Великий Бурлук.

«Южнее мы поддавливаем их у левого берега реки Оскол. Я думаю, они там не удержат. Удары наносятся в том числе со стороны Белгородской области, и интенсивность таких ударов нарастает», — считает полковник запаса.

Некоторые из ударов при этом видят и слышат сами белгородцы.

«Вот буквально позавчера ночью там такая детонация была. В Журавлевке и в Нехотеевке было слышно!» — рассказал военный журналист.

Всё это, по мнению Алёхина, можно считать первым этапом создания санитарной зоны. Решаться же всё будет на земле и военным путём. Сейчас, судя по всему, идёт огневая подготовка атаки.

«Резюмируя: судя по тому, с какой интенсивностью наносятся удары и ночью, и днём по объектам Харьковской области и Харькова, можно ожидать в дальнейшем наращивания этих успехов. Опять же, я не Нострадамус, но я не исключаю, что наши нанесут какой-то решительный удар уже с земли. С какого направления, на каком участке — это знают уже военные», — подытожил Алёхин.

Ранее обеспечить безопасность жителям Белгорода и области обещал президент Владимир Путин.

«Мы это сделаем». Путин пообещал обеспечить безопасность в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Нужна «санитарная зона»: при каких условиях ВСУ перестанут обстреливать Белгород?ВСУ продолжают обстреливать регион, а Путин пока не готов приезжать в БелгородВСУ атаковали инфраструктурный объект под Белгородом, произошёл пожар
#Белгородская область#Владимир Путин#Белгородцы#Украина#Эксклюзив#Харьков#Харьковская область#Белгород#ВСУ#Дергачи#Артиллерия#Геннадий Алёхин#Атака#Санитарная зона#Артем Черненко#РСЗО#Даниловка
Подпишитесь
Недвижимость, Porsche и швейцарские часы экс-замгубернатора Полежаева арестовали
Сегодня, 08:58
Деньги подземелья. Паркинги подняли цены на стоянку после обстрелов Белгорода?
Сегодня, 06:50
В торговых центрах Белгорода могут открыть вторые и третьи этажи
Сегодня, 06:58
«Вампиры» прячутся в пещерах? Военные продолжают охоту на бьющие по Белгороду РСЗО
Сегодня, 09:41
На благоустройство Центрального парка в Белгороде уйдёт ещё 600 млн рублей
Сегодня, 08:37
"