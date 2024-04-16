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Военкоры сообщают об уничтожении ещё одного РСЗО Vampire у Белгородской области

Ещё одного «Вампира» уничтожили у Белгородской области? Видео публикуют военкоры

16 апреля 2024, 18:50
Фото: Telegram-канал «Изнанка»

Военкоры сообщают об уничтожении ещё одного РСЗО Vampire у Белгородской области

Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео с якобы уничтожением установки РСЗО Vampire возле Белгородской области. Утверждается, что сняты кадры в районе населённого пункта Липцы.

Авторы Telegram-канала опубликовали видео: на нём якобы запечатлено поражение российской авиацией установки РСЗО Vampire и складов с боекомплектом. Сообщают, что сняты кадры в районе населённого пункта Липцы Харьковской области.

«За этими буднями войны десятки спасенных жизней жителей Белогорья и других наших регионов. На самом деле системная охота на расчеты противника, которой постоянно занимаются воины группировки „Север“ приносит ощутимые плоды», — прокомментировал видео военкор Евгений Поддубный.
Видео: Telegram-канал «Изнанка»

Ранее полковник в запасе Геннадий Алёхин рассказал Бел.Ру, что охота на «Вампиров» могла дать свои плоды: благодаря ей оперативная обстановка в Белгороде перестала быть такой напряжённой.

«Охота на „Вампиров“ дала о себе знать». Полковник — о временном затишье в Белгороде
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#Артем Черненко#Видео#Белгородская область#Харьковская область#Белгород#Благодарность#Геннадий Алёхин#Военкоры#РСЗО Vampire#Вампир#Липцы
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