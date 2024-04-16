Ещё одного «Вампира» уничтожили у Белгородской области? Видео публикуют военкоры

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Авторы Telegram-канала опубликовали видео: на нём якобы запечатлено поражение российской авиацией установки РСЗО Vampire и складов с боекомплектом. Сообщают, что сняты кадры в районе населённого пункта Липцы Харьковской области.
«За этими буднями войны десятки спасенных жизней жителей Белогорья и других наших регионов. На самом деле системная охота на расчеты противника, которой постоянно занимаются воины группировки „Север“ приносит ощутимые плоды», — прокомментировал видео военкор Евгений Поддубный.
Ранее полковник в запасе Геннадий Алёхин рассказал Бел.Ру, что охота на «Вампиров» могла дать свои плоды: благодаря ей оперативная обстановка в Белгороде перестала быть такой напряжённой.