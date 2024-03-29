«Вампиры» прячутся в пещерах? Военные продолжают охоту на бьющие по Белгороду РСЗО

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Как в разговоре с Бел.Ру отметил Геннадий Алёхин, в первую очередь ВС РФ с помощью разведывательных средств вычисляют места расположения огневых позиций и пути перемещения РСЗО.
«Противник подогнал в Харьковскую область „Вампиры“, восемь штук, по моим сведениям. Уже осталось у них, вроде бы, три. Мы там охотимся за ними. А также за системами залпового огня еще старых образцов, которые с Сумской области перетянули», — рассказал Алёхин.
Также военный корреспондент отметил, что бить прямо по Белгороду ВСУ позволяет расстояние.
«У нас многие „стратеги“ говорят, что с Липцев бьют. На карту надо посмотреть: какое расстояние от Липцев до Белгорода? 52 километра. Сколько „Вампиры“ стреляют? Максимум на 40 километров», — отметил полковник.
В то же время в своеобразном треугольнике Липцы — Великие Проходы — Стрелечья долгое время находятся пещеры — штольни.
«Там такие места в этих пещерах есть, что человеческий рост помещается и технику можно поставить. Так вот: противник используют эти пещеры, расстояние от которых на некоторых участках позволяет достать и до Белгорода. Там у противника склады, где он хранит боекомплект. И я не удивляюсь, если там можно поставить один-два комплекса того же „Вампира“», — сообщил Алёхин.
Таким образом, охота на РСЗО ведётся постоянно. В то же время идут атаки по направлению Чугуев — Волчанск, где расположено бывшее военное лётное училище. И там также есть подземные сооружения, тщательно охраняемые ВСУ.
Уничтожить «Вампиры» сразу получается не всегда: ВСУ ими очень дорожат, кроме того, используются отвлекающие манёвры.
«Используя складки местности, лес, овраги, враг пытается маскировать свои огневые позиции. Также при нанесении ракетных атак он использует ложные цели. „Вампир стреляет и одиночными, „Вампир“ может стрелять и пакетами. Всё коварство ещё в том, что снаряды у него не только осколочно-фугасные, но и кассетные есть. Белгородцы в разных частях города находят соответствующие фрагменты. Это военное преступление, вопросов нет», — считает полковник.
Таким образом, по словам Алёхина, белгородское приграничье превратилось в линию боевого соприкосновения. И по этой причине необходимо как можно в более сжатые сроки устанавливать на территории Украины санитарную зону.
«И не надо нагонять! Я понимаю, нервы, ситуация напряжённая. Но военные знают, что они делают. Они знают!» — заверил Алёхин.
Подробнее о создании санитарной зоны полковник также рассказал Бел.Ру.