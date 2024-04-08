Российская артиллерия уничтожила «Вампира», атаковавшего Белгородскую область

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Российская артиллерия уничтожила РСЗО «Вампир», из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область. Удар нанёс расчёт реактивной системы залпового огня «Град» группировки прикрытия государственной границы. РСЗО была уничтожена вместе с боекомплектом.
Министерство также опубликовало запись, на которой видно поражение украинской РСЗО. Также отмечается, что установка противника находилась в заболоченной, труднопроходимой местности на расстоянии предельной дальности стрельбы для российской боевой машины.