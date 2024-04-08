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Уничтожение «Вампира»

Российская артиллерия уничтожила «Вампира», атаковавшего Белгородскую область

8 апреля 2024, 06:39
Фото: РИА «Новости»
Уничтожение «Вампира»

«Град» уничтожил обстреливавшую Белгородчину РСЗО «Вампир»

Реактивная система залпового огня противника находилась в заболоченной, труднопроходимой местности. Подробности рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Российская артиллерия уничтожила РСЗО «Вампир», из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область. Удар нанёс расчёт реактивной системы залпового огня «Град» группировки прикрытия государственной границы. РСЗО была уничтожена вместе с боекомплектом.

Министерство также опубликовало запись, на которой видно поражение украинской РСЗО. Также отмечается, что установка противника находилась в заболоченной, труднопроходимой местности на расстоянии предельной дальности стрельбы для российской боевой машины.

Уничтожение «Вампира»
Видео: РИА «Новости»
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