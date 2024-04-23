«Эффект уже виден». Полковник Алёхин — о работе ВС РФ у границ Белгородской области

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Военный журналист Геннадий Алёхин рассказал, в чём на данный момент заключается основная работа ВС РФ на белгородском и харьковском направлениях.
«Основная работа — уничтожение объектов ПВО противника. ВСУ, знаете, собираются создать „харьковский купол“. Второе — поражение средств реактивного залпового огня. И третье — мест переброски техники, снарядов, и комплексов РСЗО, которые у них ещё есть на вооружении. Были два ночных обстрела Белгорода? Были. Это они „подтянули“», — сообщает полковник запаса.
Несмотря на то, что враг стал бить из РСЗО непосредственно по Белгороду гораздо реже, опасность массированных обстрелов всё ещё сохраняется. Жителям города и пригородов стоит быть бдительным: пока же работа по уничтожению смертельных установок продолжается.
«Опасность такая существует. Но, с другой стороны, надо отметить, что наши поражают огневые средства противника. Буквально за прошедшие сутки были поражены несколько комплексов в различных местах на территории Харьковской области. И, насколько я владею информацией, произошло это между белгородским приграничьем и городом Харьковом», — рассказал Алёхин.
Рано говорить и о том, что линию фронта уже «отодвинули» от Белгородской области.
«Нет такого понятия — „отодвинули“. Если и отдвигается линия, то отодвигается вся целиком вместе с наземными и воздушными средствами противника. Пока что поражены те комплексы, которые могли вести стрельбу на расстоянии, позволявшем достать до Белгорода. Сейчас, судя по ситуации, ВСУ могут достать только до приграничных территорий, которые расположены в Белгородском районе, Шебекинском горокруге. Но для этих целей у них там есть ствольная артиллерия и миномёты. Из них они продолжают обстреливать. Также есть дроны-камикадзе, которые продолжают кружить над Белородчиной. Из-за них даже погибшие есть, раненые», — прокомментировал обстановку полковник запаса.
Тем не менее предварительные положительные результаты работы ВС РФ можно фиксировать уже сейчас.
«Эффект от поражения с нашей стороны уже виден. Если раньше в течение довольно продолжительного времени ВСУ обстреливали Белгород по два-три раза в день, то сейчас уже не так интенсивно. Но это не говорит о том, ещё раз скажу, что опасность миновала. Она есть. И она будет ликвидирована только в том случае, если будет создана буферная зона. Вот тогда уже можно будет считать, что линия отодвинута. Хотя бы ближе к городу Харькову, где они сейчас возводят оборону. Вот так бы я выразился. Пока же своеобразная охота на РСЗО продолжается», — резюмировал Алёхин.
В первую очередь охота ведётся в приграничной с Белгородской Харьковской области. Занимаются уничтожением установок подразделения и части недавно созданной группировки «Север».
«Группировка войск — это уже, скажем так, не полковое и не дивизионное звено. Это уже гораздо выше, масштабом больше. Никто, конечно, вам не скажет количество сил и средств, которые входят в группировку. Но это достаточные силы, которые действуют уже на белгородском направлении, а также со стороны Курской области по сумскому направлению», — объяснил полковник.
Алёхин также рассказал, какие задачи могут стоять перед группировкой.
«Группировка создана не для того, чтобы решать какие-то вопросы по взятию исключительно Харькова. Но в том числе город Харьков, конечно же, будет включен в перечень решения вопросов по дальнейшим действиям группировки. Это понятно. Там масса задач. Я так понимаю, что это задачи оперативно-тактического характера. Сейчас на фронте в основном решаются тактические задачи. А группировка „Север“ — это не только тактические, но и оперативно-тактические задачи. А что такое „оперативные задачи“? Оперативные задачи — это уже действовать в глубине противника на каком-то расстоянии. Можно осуществлять наступательные действия, какие-то прорывы, какие-то контрнаступления, какие-то маневренные действия на широком участке фронта», — сообщил военный журналист.
Напомним, что в середине апреля в зоне специальной военной операции появилась шестая группировка войск ВС России «Север». Военнослужащие в её составе ведут военные действия у приграничья Белгородской, Курской и Брянской областей.
Перед этим перед ВС ПФ поставили задачу создать так называемую санитарную зону у границ Белгородской области.