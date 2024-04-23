«Эффект уже виден». Полковник Алёхин — о работе ВС РФ у границ Белгородской области

Несмотря на то, что враг стал бить из РСЗО непосредственно по Белгороду гораздо реже, опасность массированных обстрелов всё ещё сохраняется. Жителям города и пригородов стоит быть бдительным: пока же работа по уничтожению смертельных установок продолжается.