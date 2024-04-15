«Будет жарко». Полковник рассказал, зачем проводят эвакуацию в Харьковской области

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
11 апреля в Харьковской области объявили принудительнаю эвакуацию семей с детьми из 47 населённых пунктов. Речь идёт о Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах. По имеющимся данным, в этих районах проживают 182 ребенка. При этом первые два района граничат с Белгородской областью.
Полковник запаса Геннадий Алёхин предположил, с чем могут быть связаны действия украинских властей.
«Противник прекрасно понимает, что на этом направлении будет скоро жарко. Но! Он замалчивает одну из главных целей, подчёркиваю, принудительной эвакуации. Он хочет оттуда выселить с помощью ВСУ и ТЦК поголовно всех. С той целью, чтобы как можно больше мужчин разных возрастов выявить. Это будет уже какой-то материал для дальнейшего привлечения в ряды ВСУ», — считает военный журналист.
Кроме этой, полковник назвал ещё одну возможную причину.
«Противник прекрасно понимает, что именно на территории Купянского, Изюмского и Богодуховского районов очень преобладают российские настроения. Вот они и боятся, страхуются: давайте выселим вообще всех, чтобы было меньше людей, которые сочувственно относятся к России и могут выступать корректировщиками. А преподносится это как забота о людях», — отметил Алёхин.
Военный журналист уверен, что это очень немаловажный фактор, который ранее уже давал о себе знать.
«До этого территории Купянского, Изюмского и Балаклейского районов полгода находились под контролем ВС РФ. И у них эти настроения остались. Они ещё больше проявились после того, как ВСУ и СБУ устроили там самый настоящий геноцид. После того, как мы вынуждены были оттуда уйти, там же людей расстреливали. В прямом смысле этого слова! Расстреливали и закапывали в братских могилах. И факты у нас есть соответствующие у правоохранительных органов. Всё это обязательно всплывёт», — поделился полковник запаса.
Алёхин считает, что ВСУ прекрасно это осознают, но пытаются сместить акцент.
«Они этого боятся. Они пытались раскрутить, якобы это мы, пока были там, за полгода всё устроили. Но не получилось у них. Потому что все прекрасно понимали, что там на самом деле происходило, и как вели себя наши военнослужащие, и как их», — рассказал журналист.
Также полковник запаса поделился сведениями о том, что происходит сейчас в тех районах Харьковской области.
«Я получаю сведения из тех регионов, и вот что: такое впечатление, что Харьковская область вновь вернулась в „лихие 90-е“. Стрельба, повальное мародёрство, „отжим“ бизнеса. Вот там же остались какие-то предприятия: мелкие, средние. И вот эти „нацики“ и некоторые шустряки из теробороны на самом деле занимаются там самым настоящим рэкетом. При полном содействии местных правоохранительных органов. Вот такое там сейчас происходит, на тех территориях, которые сейчас подвергаются эвакуации», — сообщил Алёхин.
Что касается военных действий вооружённых сил РФ на Харьковском направлении, то здесь можно лишь предполагать дальнейшее развитие событий. Но полковник запаса не исключает, что в скором времени так называемая «воздушная операция» может перерасти и в наземную.
«Не зря мы наносим такие мощные удары по военным, промышленным объектам и по критической инфраструктуре именно в Харьковской области. Это о чём говорит? Я вполне допускаю, что после активности в воздухе будет активность наземная. Возможно, в будущем следует ожидать каких-то прорывных ударов на линии фронта. Я не беру Харьков даже, я беру сразу всю линию фронта. Сейчас идут основные бои по направлениям Часов Яр, Херсонская область. Но я не исключаю, что в этой череде будет и харьковское направление. И я вовсе не исключаю, что какой-то удар будет нанесён на нашем харьковском направлении», — делится мнением полковник.
Случиться это может «весьма скоро». Пока же Минобороны впервые упомянуло новую группировку войск на Белгородском направлении: речь идёт о Шестой группировке войск ВС России «Север».