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Теракт на ж/д или подрыв газопровода? Появились новые подробности по делу Шинкарук*
26 сентября, 07:58
«Будет жарко». Полковник рассказал, зачем проводят эвакуацию в Харьковской области
15 апреля, 11:09
2023
Житель Белгородской области отправится в тюрьму за госизмену
6 августа 2023, 13:52
«Фиксера Бел.Ру» задержали за сбором разведданных в Киеве: очередной фейк от СБУ
19 апреля 2023, 10:10
БНР, голуби-террористы и мэр в плену: самые нелепые фейки о Белгороде за год СВО
22 февраля 2023, 05:43
2022
СМИ: карательный отряд СБУ вошёл в Старый Салтов под Харьковом
4 мая 2022, 13:17

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