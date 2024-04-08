В граничащих с Белгородчиной районах Харьковской области проведут эвакуацию?

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о возможной принудительной эвакуации жителей двух муниципалитетов. Речь идёт о граничащих с Россией территориях — о Харьковском и Богодуховском районах. Синегубов утверждает, что в этих муниципалитетах значительно усилились обстрелы. Эвакуировать могут семьи с детьми.