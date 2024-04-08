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В двух районах Харьковской области могут провести принудительную эвакуацию

В граничащих с Белгородчиной районах Харьковской области проведут эвакуацию?

8 апреля 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney

В двух районах Харьковской области могут провести принудительную эвакуацию

Местные власти заявили о непрекращающихся обстрелах. В связи с этим чиновники допустили, что могут провести принудительную эвакуацию. Речь идёт о Богодуховском и Харьковском районах, уточняет РБК.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о возможной принудительной эвакуации жителей двух муниципалитетов. Речь идёт о граничащих с Россией территориях — о Харьковском и Богодуховском районах. Синегубов утверждает, что в этих муниципалитетах значительно усилились обстрелы. Эвакуировать могут семьи с детьми.

Отметим, что минувшим летом власти эвакуировали жителей 37 населённых пунктов Купянского района Харьковской области.

В Белгородской области только в марте жители Грайворонского округа покинули свои дома, чтобы отправиться в безопасные места подальше от непрекращающихся обстрелов ВСУ. Как это было, рассказывал житель села Гора-Подол.

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