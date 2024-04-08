В граничащих с Белгородчиной районах Харьковской области проведут эвакуацию?

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о возможной принудительной эвакуации жителей двух муниципалитетов. Речь идёт о граничащих с Россией территориях — о Харьковском и Богодуховском районах. Синегубов утверждает, что в этих муниципалитетах значительно усилились обстрелы. Эвакуировать могут семьи с детьми.
Отметим, что минувшим летом власти эвакуировали жителей 37 населённых пунктов Купянского района Харьковской области.
В Белгородской области только в марте жители Грайворонского округа покинули свои дома, чтобы отправиться в безопасные места подальше от непрекращающихся обстрелов ВСУ. Как это было, рассказывал житель села Гора-Подол.