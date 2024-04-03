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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Подозрительный предмет

Неудачная шутка: из-за подозрительного предмета пришлось провести эвакуацию

3 апреля 2024, 06:32
Фото: Telegram-канал «Ок! Старый Оскол»
Подозрительный предмет

Похожая на взрыватель игрушка испугала жителей Белгородской области

2 апреля жители Старого Оскола увидели на улице вблизи продуктового магазина подозрительный предмет и сразу сообщили о нём спецслужбам. Позже глава муниципалитета объяснил, что это было и представляло ли оно угрозу.

Вечером 2 апреля в Старом Осколе на улице Жукова, 25 прохожие заметили подозрительный предмет. Он лежал на тротуаре около входа в «Магнит». Очевидец отметил, что всех жителей эвакуировали, а вокруг предмета оцепили территорию.

Территория, где был найден подозрительный предмет
Видео: Telegram-канал «Ок! Старый Оскол»

Позже в интернете появились фотографии поближе: предмет оказался похож на взрыватель. Однако, по информации главы Старооскольского городского округа Андрея Чеснокова, угрозы не было. Подозрительный предмет оказался пластиковой игрушкой.

Теперь спецслужбы будут выяснять, кто из старооскольцев решил «неудачно подшутить».

Территория, где был найден подозрительный предметТерритория, где был найден подозрительный предмет
Территория, где был найден подозрительный предметТерритория, где был найден подозрительный предмет
Подозрительный предметПодозрительный предмет
Подозрительный предметПодозрительный предмет
Территория, где был найден подозрительный предмет
Фото: Telegram-канал "Ок! Старый Оскол"

Напомним, что в марте старооскольцы испугались детского квадрокоптера: он был похож на гражданский, однако взрывчатых устройств в нём обнаружено не было.

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