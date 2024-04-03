Неудачная шутка: из-за подозрительного предмета пришлось провести эвакуацию

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Вечером 2 апреля в Старом Осколе на улице Жукова, 25 прохожие заметили подозрительный предмет. Он лежал на тротуаре около входа в «Магнит». Очевидец отметил, что всех жителей эвакуировали, а вокруг предмета оцепили территорию.
Позже в интернете появились фотографии поближе: предмет оказался похож на взрыватель. Однако, по информации главы Старооскольского городского округа Андрея Чеснокова, угрозы не было. Подозрительный предмет оказался пластиковой игрушкой.
Теперь спецслужбы будут выяснять, кто из старооскольцев решил «неудачно подшутить».
Напомним, что в марте старооскольцы испугались детского квадрокоптера: он был похож на гражданский, однако взрывчатых устройств в нём обнаружено не было.