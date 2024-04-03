Неудачная шутка: из-за подозрительного предмета пришлось провести эвакуацию

Похожая на взрыватель игрушка испугала жителей Белгородской области

2 апреля жители Старого Оскола увидели на улице вблизи продуктового магазина подозрительный предмет и сразу сообщили о нём спецслужбам. Позже глава муниципалитета объяснил, что это было и представляло ли оно угрозу.