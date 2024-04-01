Губернатор раскритиковал пластиковые указатели «Укрытие» в Старом Осколе

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что все действия должны быть приняты исходя из уровня опасности, но не стоит допускать излишнего расходования средств. Например, пластиковые таблички на домах «Укрытия» в Старом Осколе.
Смысла в них нет. Возьмите в качестве примера Белгород. Это трафареты. Цена вопроса — копейки. Не нужно ничего изготавливать и крепить. Поставили задачу, сделали несколько трафаретов и решили проблему одной банкой краски.
Вячеслав Гладков
Также губернатор поинтересовался, выполняется ли в Старооскольском округе работа с управляющими компаниями в той части, когда УК должны обеспечить надлежащее состояние подвалов не только в рамках технического содержания домов, но и в рамках гражданской обороны.
Чесноков отметил, что есть сложности с тремя управляющими организациями.
Если люди хотят работать, пусть выполнять положенную работу. Речь идёт о безопасности людей. Если руководители этих компаний неадекватно относятся к текущей ситуации, давайте менять управляющие компании. Привлекать надзорные и правоохранительные органы. Мы должны обеспечить безопасность людей.
Вячеслав Гладков