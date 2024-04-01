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Губернатор раскритиковал пластиковые указатели «Укрытие» в Старом Осколе

Губернатор раскритиковал пластиковые указатели «Укрытие» в Старом Осколе

1 апреля 2024, 08:19
Фото: 1MI
В ходе оперативного совещания глава Старооскольского округа Андрей Чесноков доложил о мероприятиях по гражданской обороне и мерах, которые предпринимаются по усилению защиты населения муниципалитета. Губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал пластиковые указатели «Укрытие».

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что все действия должны быть приняты исходя из уровня опасности, но не стоит допускать излишнего расходования средств. Например, пластиковые таблички на домах «Укрытия» в Старом Осколе.

Смысла в них нет. Возьмите в качестве примера Белгород. Это трафареты. Цена вопроса — копейки. Не нужно ничего изготавливать и крепить. Поставили задачу, сделали несколько трафаретов и решили проблему одной банкой краски.
Вячеслав Гладков

Также губернатор поинтересовался, выполняется ли в Старооскольском округе работа с управляющими компаниями в той части, когда УК должны обеспечить надлежащее состояние подвалов не только в рамках технического содержания домов, но и в рамках гражданской обороны.

Чесноков отметил, что есть сложности с тремя управляющими организациями.

Если люди хотят работать, пусть выполнять положенную работу. Речь идёт о безопасности людей. Если руководители этих компаний неадекватно относятся к текущей ситуации, давайте менять управляющие компании. Привлекать надзорные и правоохранительные органы. Мы должны обеспечить безопасность людей.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Губернатор#Управляющие компании#Мероприятия#Опасность#Гражданская оборона#Белгород#Кристина Семенчук#Укрытие
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