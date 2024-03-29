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Собака

Приют под Белгородом просит помощи в эвакуации собак в другие регионы из-за обстрелов

29 марта 2024, 09:14
Фото: 1MI
Собака

Белгородский «Добрый дом» просит помочь с расселением собак в другие регионы

Соответствующую просьбу «Добрый дом» опубликовал в соцсетях. Приют расположен близко к местам прилётов. Собак хотят перевезти в безопасные места.

«Добрый дом» просит пристроить собак в другие регионы, так как на территории приюта сейчас небезопасно. Приют находится близко к местам прилётов. Сотрудники переживают за своих подопечных и просят эвакуировать их в безопасные места.

«Желательно сразу найти пёсикам дом. Но, может, их примут передержки и просто добрые люди», — пишут на страницах приюта в соцсетях.

Напомним, что в городе уже было несколько случаев гибели животных из-за ударов ВСУ, а также на фоне неспокойной обстановки. В приюте «Лучик надежды» от разрыва сердца умерли две большие собаки. Животные боятся взрывов, пытаются выпрыгнуть из вольеров и крушат будки.

В зоопарке Белгорода во время обстрела погибли кенгуру и лебедь.

В белгородском приюте две собаки умерли от разрыва сердца во время атаки ВСУ
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Приют#Собаки#Белгород#Алина Харина#Добрый дом#Обстрелы
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