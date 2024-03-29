Приют под Белгородом просит помощи в эвакуации собак в другие регионы из-за обстрелов

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
«Добрый дом» просит пристроить собак в другие регионы, так как на территории приюта сейчас небезопасно. Приют находится близко к местам прилётов. Сотрудники переживают за своих подопечных и просят эвакуировать их в безопасные места.
«Желательно сразу найти пёсикам дом. Но, может, их примут передержки и просто добрые люди», — пишут на страницах приюта в соцсетях.
Напомним, что в городе уже было несколько случаев гибели животных из-за ударов ВСУ, а также на фоне неспокойной обстановки. В приюте «Лучик надежды» от разрыва сердца умерли две большие собаки. Животные боятся взрывов, пытаются выпрыгнуть из вольеров и крушат будки.
В зоопарке Белгорода во время обстрела погибли кенгуру и лебедь.