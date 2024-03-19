Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Эвакуация школы в Губкине

Утро в Белгородской области началось с эвакуации

19 марта 2024, 07:02
Фото: «Ок! Старый Оскол»
Эвакуация школы в Губкине

Очевидцы сообщают об эвакуации школ в Белгородской области

Жители региона пишут, что эвакуировали школы в Губкине, детей вывели на улицу. Оказалось, что образовательные учреждения получили письма о минировании. Подробности сообщил глава горокруга Михаил Лобазнов.

Утром вторника, 19 марта, в Сети появились фотографии с детьми на улице возле школы в Губкине. Очевидцы сообщали, что учеников эвакуировали.

Глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов разъяснил ситуацию. По его словам, сегодня несколько школ получили письма с информацией о минировании зданий. По указанным адресам уже выехали спецслужбы. Детей вывели в безопасные места.

Проверка займёт около двух часов. После её окончания дети вернутся к занятиям.

Родителей попросили сохранять спокойствие. «Убеждён, что это очередная информационная провокация, но специалисты обязательно проверят каждое сообщение», — добавил Лобазнов.

Напомним, что 18 марта пришлось эвакуировать несколько школ в Старом Осколе. Угроза по итогам проверки не подтвердилась.

Эвакуация школы в ГубкинеЭвакуация школы в Губкине
Эвакуация школы в ГубкинеЭвакуация школы в Губкине
Эвакуация школы в Губкине
Фото: «Ок! Старый Оскол»
Пока Белгород обстреливают, в Старом Осколе эвакуируют школы
Узнать подробнее
Читайте также:
Не только обстрелы: в Белгородской области «заминировали» школу?Власти рассказали, что произошло в эвакуированных школах в Белгородской области
#Общество#Белгородская область#Губкин#Проверка#Школы#Минирование#Эвакуация#Инна Рогова#Михаил Лобазнов
Подпишитесь
Взрывы прогремели над Белгородом и районом, поднимается столб дыма
Сегодня, 07:43
Нужна ли помощь маленькой девочке, чья семья погибла под Белгородом?
Вчера, 17:51
Мэрия опровергает дефицит продуктов в Белгороде, но в минсельхозе признают проблему
Сегодня, 07:56
Беспилотник «Скат» помог найти «вампира», атакующего Белгородскую область
Сегодня, 06:46
Воронеж примет многодетные семьи, покинувшие Белгород из-за обстрелов
Сегодня, 06:42