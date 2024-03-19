Утро в Белгородской области началось с эвакуации

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Утром вторника, 19 марта, в Сети появились фотографии с детьми на улице возле школы в Губкине. Очевидцы сообщали, что учеников эвакуировали.
Глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов разъяснил ситуацию. По его словам, сегодня несколько школ получили письма с информацией о минировании зданий. По указанным адресам уже выехали спецслужбы. Детей вывели в безопасные места.
Проверка займёт около двух часов. После её окончания дети вернутся к занятиям.
Родителей попросили сохранять спокойствие. «Убеждён, что это очередная информационная провокация, но специалисты обязательно проверят каждое сообщение», — добавил Лобазнов.
Напомним, что 18 марта пришлось эвакуировать несколько школ в Старом Осколе. Угроза по итогам проверки не подтвердилась.