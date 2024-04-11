В граничащей с Белгородчиной Харьковской области эвакуация: вывозят семьи с детьми

Сегодня же на совете обороны области было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 населённых пунктах, которые находятся в прифронтовых зонах. Имеются в виду населённые пункты Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов, которые находятся близко к границе с РФ. Там проживают 182 ребёнка.