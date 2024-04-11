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В 47 населённых пунктах Харьковской области объявили эвакуацию

В граничащей с Белгородчиной Харьковской области эвакуация: вывозят семьи с детьми

11 апреля 2024, 15:15
Фото: 1MI

В 47 населённых пунктах Харьковской области объявили эвакуацию

Эвакуировать планируют жителей Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов, которые находятся близко к границе с РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Дети

Объявлена принудительная эвакуация из 47 населённых пунктов Харьковской области. Однако на сам Харьков решение не распространяется. Об этом сообщил Олег Синегубов — глава областной военной администрации.

3 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что есть планы относительно эвакуации жителей города, но на данном этапе не было смысла говорить об этом.

Сегодня же на совете обороны области было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 населённых пунктах, которые находятся в прифронтовых зонах. Имеются в виду населённые пункты Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов, которые находятся близко к границе с РФ. Там проживают 182 ребёнка.

В граничащих с Белгородчиной районах Харьковской области проведут эвакуацию?
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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Дети#Эвакуация#Харьковская область#Белгород
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