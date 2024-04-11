В граничащей с Белгородчиной Харьковской области эвакуация: вывозят семьи с детьми

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Объявлена принудительная эвакуация из 47 населённых пунктов Харьковской области. Однако на сам Харьков решение не распространяется. Об этом сообщил Олег Синегубов — глава областной военной администрации.
3 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что есть планы относительно эвакуации жителей города, но на данном этапе не было смысла говорить об этом.
Сегодня же на совете обороны области было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 населённых пунктах, которые находятся в прифронтовых зонах. Имеются в виду населённые пункты Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов, которые находятся близко к границе с РФ. Там проживают 182 ребёнка.