Новая группировка на Белгородском направлении уничтожила из «Урагана» позиции ВСУ

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Группировка войск «Север» с помощью расчётов РСЗО «Ураган» уничтожила позиции ВСУ в посёлке, граничащем с Белгородской областью.
При получении команды экипажи «Ураганов» выходят из защитного укрытия и оперативно подготавливают систему к нанесению огневого удара. Меняют они точки для ведения огня иногда до десяти раз в день. Есть точки как дневные, так и ночные. Время на каждой составляет не больше нескольких минут.
«Ураганы» также могут наносить удар по целям на расстоянии до 40 километров. Для этого нужно брать во внимание траекторию и погодные условия.
Ранее стало известно о шестой группировке войск «Север». Военнослужащие из новой группировки ведут военные действия на Белгородском направлении — у приграничья Белгородской, Курской и Брянской областей.