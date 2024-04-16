Новая группировка на Белгородском направлении уничтожила из «Урагана» позиции ВСУ

При получении команды экипажи «Ураганов» выходят из защитного укрытия и оперативно подготавливают систему к нанесению огневого удара. Меняют они точки для ведения огня иногда до десяти раз в день. Есть точки как дневные, так и ночные. Время на каждой составляет не больше нескольких минут.