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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Работа «Урагана» в приграничье

Новая группировка на Белгородском направлении уничтожила из «Урагана» позиции ВСУ

16 апреля 2024, 10:04
Фото: кадр из видео Минобороны РФ
Работа «Урагана» в приграничье

Российские военные уничтожили позиции ВСУ из РСЗО «Ураган»

Точки для ведения огня «Ураганов» иногда меняются до десяти раз в день. При получении команды экипажи выходят из защитного укрытия и подготавливают систему к нанесению огневого удара, сообщают «Известия».

Группировка войск «Север» с помощью расчётов РСЗО «Ураган» уничтожила позиции ВСУ в посёлке, граничащем с Белгородской областью.

При получении команды экипажи «Ураганов» выходят из защитного укрытия и оперативно подготавливают систему к нанесению огневого удара. Меняют они точки для ведения огня иногда до десяти раз в день. Есть точки как дневные, так и ночные. Время на каждой составляет не больше нескольких минут.

«Ураганы» также могут наносить удар по целям на расстоянии до 40 километров. Для этого нужно брать во внимание траекторию и погодные условия.

Ранее стало известно о шестой группировке войск «Север». Военнослужащие из новой группировки ведут военные действия на Белгородском направлении — у приграничья Белгородской, Курской и Брянской областей.

Работа «Урагана» в приграничье
Видео: Минобороны РФ
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