Ушедший добровольцем на СВО молодой боксёр из Старого Оскола получил ранение и погиб

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
19-летнего мастера спорта по боксу и победителя всероссийских соревнований, принимавшего участие в СВО, похоронили в Старом Осколе. Похороны Станислава Лукина прошли 10 апреля на Каплинском кладбище.
По данным «Осторожно, новости», отпевание проходило прямо возле могилы. Проститься с юношей пришло около 100 человек: родственники, одноклассники, боксёры, с которыми он участвовал в соревнованиях.
По рассказам друзей, Станислав в начале февраля отправился добровольцем на СВО. 17 марта он получил ранение во время боевых действий на Харьковском направлении, а 28 марта скончался в госпитале от черепно-мозговой травмы, не приходя в сознание.
Молодой человек занимался боксом в СШОР «Золотые перчатки» и зале бокса «Витязь». В мае прошлого года он стал победителем всероссийского турнира среди мужчин в возрасте от 19 до 40 лет.