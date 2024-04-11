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Похороны

Ушедший добровольцем на СВО молодой боксёр из Старого Оскола получил ранение и погиб

11 апреля 2024, 14:24
Фото: 1MI
Похороны

19-летнего мастера спорта по боксу похоронили в Старом Осколе

В феврале этого года юноша отправился добровольцем на СВО. В марте он получил ранение и скончался, не приходя в сознание, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

19-летнего мастера спорта по боксу и победителя всероссийских соревнований, принимавшего участие в СВО, похоронили в Старом Осколе. Похороны Станислава Лукина прошли 10 апреля на Каплинском кладбище.

По данным «Осторожно, новости», отпевание проходило прямо возле могилы. Проститься с юношей пришло около 100 человек: родственники, одноклассники, боксёры, с которыми он участвовал в соревнованиях.

По рассказам друзей, Станислав в начале февраля отправился добровольцем на СВО. 17 марта он получил ранение во время боевых действий на Харьковском направлении, а 28 марта скончался в госпитале от черепно-мозговой травмы, не приходя в сознание.

Молодой человек занимался боксом в СШОР «Золотые перчатки» и зале бокса «Витязь». В мае прошлого года он стал победителем всероссийского турнира среди мужчин в возрасте от 19 до 40 лет.

Станислав ЛукинСтанислав Лукин
Станислав Лукин
Фото: «Осторожно, новости»
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