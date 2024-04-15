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В Белгородской области сельхозпредприятиям рекомендуют защитить технику от БПЛА

«20 тысяч на штуку — не проблема». Гладков поручил бизнесу защитить технику от БПЛА

15 апреля 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области сельхозпредприятиям рекомендуют защитить технику от БПЛА

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков в очередной раз акцентировал внимание на необходимости обезопасить сельхозтехнику от атак дронов. Провести работы руководители предприятий должны за счёт компаний.

Советник губернатора по безопасности Сергей Дядькин рассказал, что 9 апреля на базе ГК «Русагро Инвест» провели выездное совещание с участием руководства министерства сельского хозяйства, глав муниципалитетов, представителей сельскохозяйственных предприятий и военнослужащих.

Так, во время совещания инженеры «Русагро Инвест» показали образцы антидроновой защиты. Вместе с ними военные рассказали о принципе работы беспилотников и провели эксперимент с имитацией атаки на технику. Как сообщил Дядькин, эксперимент показал эффективность предложенных мер защиты.

Стоимость одной антидроновой конструкции — 20 тыс. рублей. Всем руководителям сельхозпредприятий настоятельно рекомендовали оборудовать технику образцами. Губернатор Вячеслав Гладков счёл, что такая мера будет максимально эффективной, но нужно простимулировать «отстающих».

«У меня единственное предложение в рамках законодательства: чтобы стимулировать тех, кто, как говорят в селе, „медленно запрягает“, рассмотреть вопрос с доведением информации о том, что мы крайне отрицательно относимся к возмещению ущерба сельскохозяйственной технике, если она не была оборудована средствами защиты. Особенно, когда это касается жизни и здоровья людей. Наши сельхозпредприятия устойчиво стоят на ногах, доходность большая. И 20 тысяч рублей на единицу техники, которая каждая зачастую стоит больше 10 миллионов рублей, не думаю, что является большой проблемой», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что условие не должно быть представлено в видео ультиматума, но это «объективная реальность».

О внедрении антидроновых сеток в регионе стало известно 8 апреля. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что, если сельхозпредприятие не обеспечит защиту, выплат в случае обстрела не будет.

Антидроновые сетки на сельхозтехнику поручили установить до конца следующей недели
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