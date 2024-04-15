«20 тысяч на штуку — не проблема». Гладков поручил бизнесу защитить технику от БПЛА

Так, во время совещания инженеры «Русагро Инвест» показали образцы антидроновой защиты. Вместе с ними военные рассказали о принципе работы беспилотников и провели эксперимент с имитацией атаки на технику. Как сообщил Дядькин, эксперимент показал эффективность предложенных мер защиты.