«20 тысяч на штуку — не проблема». Гладков поручил бизнесу защитить технику от БПЛА

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Советник губернатора по безопасности Сергей Дядькин рассказал, что 9 апреля на базе ГК «Русагро Инвест» провели выездное совещание с участием руководства министерства сельского хозяйства, глав муниципалитетов, представителей сельскохозяйственных предприятий и военнослужащих.
Так, во время совещания инженеры «Русагро Инвест» показали образцы антидроновой защиты. Вместе с ними военные рассказали о принципе работы беспилотников и провели эксперимент с имитацией атаки на технику. Как сообщил Дядькин, эксперимент показал эффективность предложенных мер защиты.
Стоимость одной антидроновой конструкции — 20 тыс. рублей. Всем руководителям сельхозпредприятий настоятельно рекомендовали оборудовать технику образцами. Губернатор Вячеслав Гладков счёл, что такая мера будет максимально эффективной, но нужно простимулировать «отстающих».
«У меня единственное предложение в рамках законодательства: чтобы стимулировать тех, кто, как говорят в селе, „медленно запрягает“, рассмотреть вопрос с доведением информации о том, что мы крайне отрицательно относимся к возмещению ущерба сельскохозяйственной технике, если она не была оборудована средствами защиты. Особенно, когда это касается жизни и здоровья людей. Наши сельхозпредприятия устойчиво стоят на ногах, доходность большая. И 20 тысяч рублей на единицу техники, которая каждая зачастую стоит больше 10 миллионов рублей, не думаю, что является большой проблемой», — сказал губернатор.
Глава региона отметил, что условие не должно быть представлено в видео ультиматума, но это «объективная реальность».
О внедрении антидроновых сеток в регионе стало известно 8 апреля. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что, если сельхозпредприятие не обеспечит защиту, выплат в случае обстрела не будет.